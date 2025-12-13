تشدید فعالیت سامانه بارشی در سراسر کشور؛ هشدار به کشاورزان یک استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲۲ آذر)، بیشتر استانهای کشور شاهد بارش باران و برف خواهند بود، اما شدت ناپایداریها مطابق با نقشههای هواشناسی در هرمزگان، جنوب فارس، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، شمال کرمانشاه، شمال خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
اصغری افزود: در تهران بستر برای بارندگی فراهم است، اما بارش اصلی در پایتخت از اواسط هفته جاری آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته، گفت: عسلویه با ثبت ۶۶ میلیمتر بارش رکورددار بوده و نورآباد ممسنی نیز ۶۳ میلیمتر باران دریافت کرده است. این میزان بارشها در بین مراکز شبانهروزی قابل توجه است و در یاسوج نیز ۱۴ میلیمتر بارش ثبت شده است.
این کارشناسی هواشناسی بیان کرد: روند کاهش دما در استانهای فارس، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، اردبیل و یزد غیرمتعارف است و از فردا شب این سرمای شدید، اکثر نواحی کشور را در بر خواهد گرفت.
اصفری در پایان خاطرنشان کرد: برودت هوا در سواحل دریای خزر، شرایط را برای بارش برف حتی در نواحی جلگهای شمال فراهم میکند. کشاورزان و دامداران نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان نیز باید آماده مواجهه با رگبارهای باران باشند، به ویژه فردا یکشنبه که احتمال بارشهای قابل توجه وجود دارد.
