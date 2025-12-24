به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی همکاریهای لجستیکی ایران و قزاقستان با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد، سفیر قزاقستان در ایران و استاندار گلستان برگزار شد.
رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در این نشست با اشاره به جایگاه قزاقستان در کریدورهای بینالمللی اظهار کرد: ایران و قزاقستان میتوانند با کاهش هزینهها و تقویت مشوقهای ترانزیتی، مسیرهای مشترک را فعالتر کنند. کریدور چین قزاقستان ترکمنستان بهسمت ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس از ظرفیت تجاری بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر آینده روشن منطقه آزاد اینچهبرون تصریح کرد: آمادگی کامل برای میزبانی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی قزاقستانی در این منطقه وجود دارد، همچنین موضوع ایجاد مناطق آزاد مشترک با برخی کشورها در دست بررسی است که میتواند الگویی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها از جمله قزاقستان باشد.
شروع فصل جدیدی از همکاری اقتصادی ایران و قزاقستان
معاون وزیر صمت و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست با اشاره به پیگیری مستمر توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: گسترش روابط تجاری ایران و قزاقستان از مدتها قبل در دستور کار بوده است و سفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به قزاقستان، فصل تازهای از تحرک و پویایی در این روابط ایجاد کرده است.
محمدعلی دهقاندهنوی، با قدردانی از مواضع دوستانه دولت قزاقستان، سطح گفتوگوهای اخیر رؤسای جمهور دو کشور را نشاندهنده اراده جدی تهران و آستانه برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دانست و افزود: یکی از محورهای مهم در توسعه روابط تجاری با کشورهای دوست، تقویت همکاریهای بیناستانی است. استان گلستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و پیشینه همکاری با قزاقستان، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش مؤثر در این مسیر دارد.
دهقاندهنوی با تأکید بر ضرورت رفع عدمتعادل میان روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تصریح کرد: تحقق اهداف تعیینشده مستلزم تعریف پروژههای مشترک و توسعه همکاریها در حوزههای زیرساختی و لجستیکی است.
افزایش مبادلات تجاری در دستور کار دو کشور
در ادامه این نشست استاندار گلستان هم با اشاره به ظرفیتهای بالای همکاری با قزاقستان گفت: ایران میتواند بخشی از نیازهای قزاقستان بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی از جمله مرکبات، سبزیجات و صیفیجات را از طریق استانهای شمالی کشور تأمین کند.
علیاصغر طهماسبی با بیان اینکه حجم فعلی مبادلات تجاری دو کشور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است، اضافه کرد: بر اساس تأکید ریاستجمهوری، هدفگذاری شده این رقم تا سال ۱۴۰۵ به یک میلیارد دلار و در سال بعد به دو میلیارد دلار افزایش یابد.
طهماسبی کریدور شمال جنوب را یکی از محورهای راهبردی همکاری ایران و قزاقستان دانست و خاطرنشان کرد: فعالسازی مؤثر این کریدور میتواند فرصتهای جدیدی برای توسعه تجارت و ترانزیت کالا میان دو کشور ایجاد کند.
تأکید قزاقستان بر همکاریهای استانی
سفیر قزاقستان در ایران هم در این نشست، ایران را شریک مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورش توصیف کرد و گفت: همکاری بین استانهای دو کشور، بهویژه استان گلستان، از اولویتهای قزاقستان است و سفارت این کشور آمادگی کامل برای حمایت از توسعه این همکاریها را دارد.
اونتالاپ اونالبایف با اشاره به بازدید خود از منطقه آزاد اینچهبرون، ظرفیتهای لجستیکی این منطقه را قابلتوجه دانست و بر اجرای پروژههای مشترک برای بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها تأکید کرد.
