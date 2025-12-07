حسینی: تعامل سازنده قوا شرط تحقق مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، گفت: تحقق مطالبات مردم در حوزههای قضایی، اجتماعی و اقتصادی تنها با تعامل سازنده میان قوه قضاییه، دولت و سایر نهادها امکانپذیر است و زنجان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی خود به الگوی ملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه «عدالت محور همه باورهای اسلامی است»، افزود: هدف بعثت پیامبران و نزول کتب الهی استقرار قسط و عدل در جامعه بوده و نظام اسلامی باید این هدف را در همه عرصهها دنبال کند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان ظرفیتهای فرهنگی زنجان را عاملی در ارتقای امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه قوا بهویژه قوه قضاییه و مدیریت استان است.
وی با تقدیر از رویکردهای اخیر قوه قضاییه، حفظ حرمت قضات و «حفاظت قضایی از قاضی» را از محورهای مهم دانست و تأکید کرد تکریم اربابرجوع موجب اعتمادسازی و کاهش تنشهای اجتماعی میشود.
حسینی صدور آراء متقن و مبتنی بر استدلال فقهی و حقوقی را از مطالبات جدی مردم برشمرد و گفت: قوه قضاییه باید همواره از صدور آراء خلاف شرع پرهیز کند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و تورم بر زندگی مردم خواستار اتخاذ تدابیر بیشتر برای رفع تنگناهای معیشتی شد.
حسینی همچنین بر ضرورت تعامل دستگاه قضا با مجموعههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: بیشترین پروندههای قضایی استان مربوط به نزاع و خشونت است و فعالیت فرهنگی مؤثرترین راه پیشگیری از جرم به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه زنجان بهعنوان «دیار شور و شعور حسینی»، خواستار تبدیل استان به الگوی ملی در حوزه پیشگیری فرهنگی از جرم شد و از عملکرد استاندار زنجان در ۱۴ ماه گذشته نیز قدردانی کرد.
