حسینی: اقتصاد محور اصلی مواجهه کشور با مسائل امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت شوراها و نهادهای فرهنگی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی استفاده از ظرفیت نمایندگان رهبری در استان، ائمه جمعه و جماعات و مجموعه‌های مردمی را فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت دانست و گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به آغاز فصل جدید مدیریت اقتصادی استان و همدلی میان دستگاه‌ها اظهار داشت: با این رویکرد، می‌توان دوره‌ای پربرکت و مؤثر در خدمت‌رسانی به مردم شریف زنجان رقم زد.

وی با بیان اینکه استان زنجان از توان مدیریتی مطلوب و سرمایه انسانی مناسبی برخوردار است، افزود: با انسجام و هماهنگی بیشتر، امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در استان فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی تقویت اختیارات استانی و میدان‌داری مدیران محلی را عاملی مهم در افزایش سرعت اجرا و اثربخشی تصمیمات اقتصادی دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی استان شود.

وی همچنین با قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات به استان‌ها تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت تصمیم‌سازی و مدیریت میدانی استان‌ها را افزایش داده و موجب ارتقای سرعت اجرا، دقت تصمیم‌گیری و اثربخشی مدیریت خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر اینکه امروز محور اصلی مواجهه کشور با مسائل، عرصه اقتصاد است، خاطرنشان کرد: موفقیت در این حوزه نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کشور و افزایش رضایت عمومی دارد و در این مسیر، توجه همزمان به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.