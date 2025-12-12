حسینی: نرخ رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به بیانات در دیدار با مادحین و شعرا و با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با نگاهی راهبردی به وضعیت کشور و منطقه، مباحث مهمی را درباره جنگ نرم دشمن، جایگاه مداحی در مقاومت فرهنگی و راهکارهای مواجهه با توطئه‌های دشمن مطرح کردند، گفت: مقام معظم رهبری هیئت را پایگاه ادبیات مقاومت و ایستادگی دانست.

امام جمعه سلطانیه افزود: هیئت و مداح نباید از مسائل روز، مباحث روز دور باشد. مداح و هیئت نمی‌تواند نسبت به مسائل روز بی تفاوت باشد. مداح و هیئت نمی‌تواند از کربلا بخواند ولی از غزه نگوید. نمی‌تواند از یزید و شمر بخواند اما یزید و شمر زمان را نشناسد و نشناساند.

وی در راستای تبیین بیانات مقام معظم رهبری به انواع فشارهای دشمن، از جمله فشار نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای و شناختی اشاره کرد و گفت: دشمن بعد از شکست در جنگ نظامی که با همه وجود و با همه ابزار به میدان آمد آن هم نه فقط اسرائیل و نه آمریکا بلکه همه ناتو (۳۲ کشور عضو با هم پیمان نظامی دارند) و جنگ اقتصادی، به جنگ ادراکی و شناختی رو آورده تا آشوب ذهنی ایجاد کند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه دشمن به تجربه فهمیده که تصرف این سرزمین الهی با فشار و تهدید نظامی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو راهبرد خود را بر تغییر دل‌ها و ذهن‌ها متمرکز کرده است، افزود: در واقع میدان اصلی تقابل با دشمن، از عرصه‌های نظامی به گستره رسانه و تبلیغات منتقل شده است.

هدف اصلی دشمن، تغییر هویت اسلامی _ انقلابی است

حسینی نسب با بیان اینکه هدف اصلی دشمن، تغییر هویت اسلامی _ انقلابی است، ادامه داد: دشمن همانطور که میلیاردها دلار در خاورمیانه هزینه کرد اما شکست خورد، در جنگ شناختی هم امروز میلیاردها دلار هزینه می‌کنند. فیلم می‌سازند، کتاب می‌نویسند، رسانه‌هایشان کار می‌کنند، تا هویت اصلی ملت ایران را که همان اسلام و ارزش‌ها است، تغییر بدهند اما باز هم شکست خواهند خورد. همانطور که رضاخان شکست خورد.

امام جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه باید در این جنگ هم در آرایش جنگی متناسب قرار گرفت تا هویت اسلامی–انقلابی ملت ایران حفظ شود و مقاومت گسترش یابد، گفت: تبیین معارف اسلامی، شیعی و انقلابی و فراموش نکردن ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا خنثی کننده جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن است.

وی با تصریح بر اینکه دشمنان قسم خورده با کشورهای مسلمانان و کشورهای غیر مسلمان اما مستقل مخالف هستند و با کشورهایی که در برابر آمریکا بایستند دشمنی می‌کنند، گفت: ۲۵ سال پیش آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق و افغانستان حمله کرد، اشغال کرد اما شکست خورد. امروز هم به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ونزوئلا را تهدید می‌کند، چون رئیس جمهور ونزوئلا مخالف سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکاست.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه آمریکا سالهاست به بهانه هسته‌ای و موشکی با ایران دشمنی می‌کند، که نهایتاً جنگ راه انداختند، اما مقام معظم رهبری فرمودند، آمدند، شرارت کردند، کتک خوردند، دست خالی برگشتند، افزود: از یک طرف ادعا می‌کنند، مراکز هسته‌ای ایران را نابود کردیم و از طرف دیگر می‌گویند، باید مذاکره کنیم، باید آژانس از مراکز هسته‌ای ایران بازدید کند و جواب یک جمله است که اگر نابود کردید، از کجا می‌خواهید بازدید کنید؟ اگر ایران را ضعیف کردید، چرا پس دشمنی می‌کنید؟

حسینی نسب با بیان اینکه ضعیف نشده، ایران منزوی نیست و یک دلیل آن، رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ است که با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، گفت: رزمایش سهند با حضور ایران، چین، روسیه، هند، بلاروس، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. همچنین، عربستان سعودی، آذربایجان، عراق و عمان به‌عنوان مهمان حضور داشتند. جمعیت این کشورها، ۴۵ درصد جمعیت دنیاست و نماد اقتدار و عزت ایران اسلامی است.

امام جمعه سلطانیه به موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری پرداخت و گفت: حقیقت این است جمعیت و فرزندآوری در ایران مطلوب نیست و هر چند فقط ایران نیست که با مشکل جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری درگیر شده اما فرق ما با دیگران کشورها این است که کاهش جمعیت در ایران با شتاب بیشتری انجام شده و لذا باید جبران شود.

فاصله زیاد بین ازدواج و فرزندآوری از مشکلات موضوع جوانی جمعیت است

وی با بیان اینکه با کاهش شدید نرخ باروری، کاهش تعداد ازدواج‌ها و فاصله زیاد بین ازدواج و فرزندآوری از مشکلات موضوع جوانی جمعیت است، گفت: نرخ باوری و فرزندآوری در دهه ۶۰ حدود ۶.۸ فرزند برای هر زن در سن باروری بود، امروز به کمتر از ۱.۵ رسیده و تعداد ازدواج‌ها نسبت به یک دهه قبل تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافته؛ یعنی در سال‌های ۱۳۹٠ تا ۱۳۹۲، حدود ۸٠٠ هزار ازدواج ثبت می‌شد اما این رقم در سال ۱۴٠۳ به ۴۸٠ هزار ازدواج رسیده و فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول بیش از ۴ سال شده؛ و فاصله فرزند اول تا دوم به حدود ۶ سال رسیده است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه دلیل کاهش ازدواج یا کاهش فرزندآوری فقط به «بی‌میلی نسل جدید» یا «تغییر ارزش‌ها» محدود نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم این روند را شکل داده‌اند؛ عواملی که مشابه آن‌ها در بسیاری از کشورها نیز دیده می‌شود، افزود: امروز جوانان برای ورود به زندگی مشترک، پیش‌نیازهایی دارند که نسل‌های قبلی کمتر به آن فکر می‌کردند: شغل پایدار، درآمد کافی، مسکن قابل تهیه. در گذشته چند نسل زیر یک سقف زندگی می‌کردند و بدون داشتن شغل یا خانه مستقل هم زندگی مشترک را شروع می‌کردند؛ اما سبک زندگی امروز چنین ساختاری را بر نمی تابد.

حسینی نسب در این باره ادامه داد: از طرفی راهکاری‌های دولت و مجلس مثل اختصاص زمین رایگان و وام ازدواج و فرزندآوری با مشکلاتی مواجه شده، بطوری که الان صدها هزار زوج در صف نوبت وام ازدواج هستند، یا چند نفر به دفتر مراجعه کرده و از عدم اختصاص زمین گلایه می‌کنند و می‌گویند در سلطانیه زمین برای طرح فرزندآوری وجود ندارد!

امام جمعه سلطانیه با اشاره به روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با تروریست‌ها در منطقه است و همه جا با خشونت و افراط و ترور مقابله کرده و می‌کند، افزود: با وجود نحس رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دولت تروریستی آمریکا، دنیا از خشونت و ترور پاک نخواهد شد و امنیت در دنیا جز با نابودی تروریست و حامیان تروریست برقرار نمی‌شود.

حسینی نسب به روز حمل و نقل و رانندگان اشاره کرد که بخاطر اینکه رانندگان در ۲۶ آذر سال ۶۱ به ندای امام خمینی ره مبنی بر تخلیه سریع کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و حمل آنها به شهرها لبیک گفتند، و صحنه‌های زیبایی از فداکاری، ایثار و تلاش شبانه‌روزی به نمایش گذاشتند، به عنوان «روز حمل و نقل و رانندگان» نامگذاری شده، گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز با غیرت مثال زدنی رانندگان و کامیون داران، انتقال مسافران و تأمین کالاهای اساسی بدون توقف انجام شد.