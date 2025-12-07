به گزارش خبرنگار مهر، روحالله لکعلیآبادی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس و طی اخطار قانون اساسی، نسبت به بیعدالتیهای صورتگرفته در زمینه حقوق بازنشستگان و فرهنگیان سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه این گروه سه سال است از حقوق قانونی خود محروم ماندهاند، اظهار داشت: طبق ماده ۶ قانون رتبهبندی، بازنشستگان فرهنگی باید از فوقالعاده ویژه بهرهمند میشدند اما صندوق بازنشستگی برخلاف نص صریح قانون، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت را ملاک قرار داده است؛ اقدامی که موجب شده حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ بهطور محسوس کمتر از بازنشستگان سالهای قبل و بعد باشد و این مسئله نارضایتی فرهنگیان را به دنبال داشته است.
لکعلیآبادی ادامه داد: با وجود رأی قاطع دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم محاسبه کامل مبلغ رتبهبندی، همچنان شاهد اختلاف و شکاف در حقوق بازنشستگان هستیم، ازاینرو ضروری است دولت در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پرداخت معوقات سهساله این افراد را لحاظ کند تا حق قانونی فرهنگیان بازنشسته ادا شود.
وی همچنین با اشاره به تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل مجلس خاطرنشان کرد: معلمان و بازنشستگان فرهنگی از ارکان اصلی جامعهاند و چنین بیتوجهی شایسته آنان نیست؛ با یک تصمیم درست میتوان این تبعیض را برطرف کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این نماینده، گفت: این موضوع از سال گذشته در دست پیگیری بوده و قطعاً در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
