به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس با انتقاد از نحوه بازنشر سخنان رئیس جمهور، پرسید: چرا با تقطیع صحبت‌های رئیس جمهور، فضای مجلس و فضای عمومی کشور را علیه رئیس جمهور نشان می‌دهیم؟

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه همراهی با دولت وظیفه همگانی است، افزود: آیا تقطیع سخنان رئیس جمهور نیز معنای همراهی با دولت را دارد؟

بیگدلی ادامه داد: رئیس جمهور امروز گفت که مقصر تورم در کشور دولت، بانک‌ها و مجلس هستند. چرا دوستان تنها بخش مربوط به مجلس را برجسته می‌کنند و می‌گویند رئیس جمهور گفته است مجلس عامل تورم است؟

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا می‌خواهیم فضای مجلس را علیه ریاست جمهوری نشان دهیم؟ چرا فضای مملکت را علیه رئیس جمهور کنیم؟

وی ادامه داد: قاعدتاً قوانینی در مجلس تصویب می‌شوند که برای اجرای آنها منابع مالی کافی وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود که نتیجه آن تورم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات یک سال و نیم پیش برگزار شده و انتخابات بعدی دو سال و نیم دیگر خواهد بود، پس بهتر است اینگونه سخن نگوییم.