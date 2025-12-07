  1. سیاست
بیگدلی: تقطیع سخنان رئیس جمهور فضای عمومی و مجلس را علیه دولت می‌کند

نماینده مردم خدابنده در مجلس با انتقاد از نحوه بازنشر سخنان رئیس جمهور، پرسید: چرا با تقطیع صحبت‌های رئیس جمهور، فضای مجلس و فضای عمومی کشور را علیه رئیس جمهور نشان می‌دهیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس با انتقاد از نحوه بازنشر سخنان رئیس جمهور، پرسید: چرا با تقطیع صحبت‌های رئیس جمهور، فضای مجلس و فضای عمومی کشور را علیه رئیس جمهور نشان می‌دهیم؟

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه همراهی با دولت وظیفه همگانی است، افزود: آیا تقطیع سخنان رئیس جمهور نیز معنای همراهی با دولت را دارد؟

بیگدلی ادامه داد: رئیس جمهور امروز گفت که مقصر تورم در کشور دولت، بانک‌ها و مجلس هستند. چرا دوستان تنها بخش مربوط به مجلس را برجسته می‌کنند و می‌گویند رئیس جمهور گفته است مجلس عامل تورم است؟

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا می‌خواهیم فضای مجلس را علیه ریاست جمهوری نشان دهیم؟ چرا فضای مملکت را علیه رئیس جمهور کنیم؟

وی ادامه داد: قاعدتاً قوانینی در مجلس تصویب می‌شوند که برای اجرای آنها منابع مالی کافی وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود که نتیجه آن تورم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات یک سال و نیم پیش برگزار شده و انتخابات بعدی دو سال و نیم دیگر خواهد بود، پس بهتر است اینگونه سخن نگوییم.

