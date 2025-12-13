نوآوری و اصلاح فرآیندها در صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به مناسبت یکصد و سومین سالگرد تأسیس این نهاد، پیامی صادر کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و بنیانگذاران صندوق، بر ادامه مسیر خدمترسانی نوین و پایبندی به حقوق بازنشستگان تأکید کرد.
وی در این پیام با یادآوری تاریخچه شکلگیری صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۰۱ و تصویب «قانون استخدامی» برای حمایت از کارکنان دولت در برابر پیری، فوت و ازکارافتادگی، تأکید کرد که صندوق طی بیش از یک قرن، پشتیبان میلیونها خدمتگزار کشور بوده و خدمات خود را به تدریج گسترش داده است.
ازوجی افزود: ما خود را مدیون اعتماد بیمهشدگان، وظیفهبگیران و بازنشستگان میدانیم و مسئولیتی که بر عهده داریم، عمیقاً درک میکنیم. اکنون با بهرهگیری از تجربه یک قرن، نیروی انسانی متخصص و فناوریهای نوین، تلاش میکنیم خدماتی سریعتر، دقیقتر و محترمانه به جامعه هدف ارائه دهیم.
وی همچنین اعلام کرد: صندوق با تمرکز بر «مشتریمداری، چابکی و پایداری مالی»، آینده را بر پایه نوآوری و اصلاح فرآیندها خواهد ساخت و با استفاده از تجربه متخصصان حوزه بیمه و مالی، خدمات خود را بهبود خواهد داد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان، بازنشستگان را سرمایههای ارزشمند کشور خواند و برای آنان طول عمر با سلامتی و روزهایی پر از آرامش و شادکامی آرزو کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری همه ذی نفعان، سالهای پیش رو، سالهایی پر از پیشرفت، نوآوری و خدمترسانی هرچه بهتر باشد.
