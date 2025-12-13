  1. جامعه
نوآوری و اصلاح فرآیندها در صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: این صندوق با تمرکز بر «مشتری‌مداری، چابکی و پایداری مالی»، آینده را بر پایه نوآوری و اصلاح فرآیندها خواهد ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به مناسبت یکصد و سومین سالگرد تأسیس این نهاد، پیامی صادر کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و بنیان‌گذاران صندوق، بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی نوین و پایبندی به حقوق بازنشستگان تأکید کرد.

وی در این پیام با یادآوری تاریخچه شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۰۱ و تصویب «قانون استخدامی» برای حمایت از کارکنان دولت در برابر پیری، فوت و ازکارافتادگی، تأکید کرد که صندوق طی بیش از یک قرن، پشتیبان میلیون‌ها خدمتگزار کشور بوده و خدمات خود را به تدریج گسترش داده است.

ازوجی افزود: ما خود را مدیون اعتماد بیمه‌شدگان، وظیفه‌بگیران و بازنشستگان می‌دانیم و مسئولیتی که بر عهده داریم، عمیقاً درک می‌کنیم. اکنون با بهره‌گیری از تجربه یک قرن، نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های نوین، تلاش می‌کنیم خدماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و محترمانه به جامعه هدف ارائه دهیم.

وی همچنین اعلام کرد: صندوق با تمرکز بر «مشتری‌مداری، چابکی و پایداری مالی»، آینده را بر پایه نوآوری و اصلاح فرآیندها خواهد ساخت و با استفاده از تجربه متخصصان حوزه بیمه و مالی، خدمات خود را بهبود خواهد داد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان، بازنشستگان را سرمایه‌های ارزشمند کشور خواند و برای آنان طول عمر با سلامتی و روزهایی پر از آرامش و شادکامی آرزو کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری همه ذی نفعان، سال‌های پیش رو، سال‌هایی پر از پیشرفت، نوآوری و خدمت‌رسانی هرچه بهتر باشد.

    • مریم IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      هر کاری می کنید بکنید ، مطالبات ما را بدهید، بازنشسته کشوری هستم، جامانده و محروم از متناسب سازی دوسه سال اخیر، در ضمن از سال ۹۰ ۵ میلیون مطالبه دارم که گفتند رفته دیون و با شرط تامین منابع داده میشه!!! جالبه که بعد از ۵ سال هنوز منابع تامین نشده و کسی هم پاسخگو نبست!!! حرف بسه، ما عمل می خواهیم، اگر راست می گویید قبل از هر کاری اول مطالبات ما را بدهید، بعد متناسب سازی این سه سال اخیر ما را بزنید تا شرایط ما با بقیه بازنشسته ها یکی بشه بعد راجع به اقدامات آتی و ایده های تازه صحبت کنید.

