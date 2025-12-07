  1. سیاست
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

۳۷ نماینده خواستار مدیریت فروش بلیط قطار شدند

۳۷ نماینده خواستار مدیریت فروش بلیط قطار شدند

۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم مدیریت فروش بلیط قطار و حل مشکل رقابت مردم برای خرید بلیط تذکر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی به شرح ذیل قرائت شد:

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر بهداشت و درمان در خصوص لزوم رفع مشکل زمان‌بر بودن مجوز پروانه صدور بهره‌برداری توسعه مراکز درمانی

تذکر علیرضا نوین و تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم صیانت از امنیت اتباع ایرانی در کشورهای آذربایجان و ترکیه

تذکر حمیدرضا کاظمی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت ارائه برنامه برای مقابله با خشکسالی، جلوگیری از بروز خسارت باغات و محصولات کشاورزی و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر

تذکر بهروز محبی نجم‌آبادی و ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توجه و رسیدگی به مشکلات کشاورزان تولیدکننده هندوانه و پیاز

تذکر علی شیرین‌زاد و ۳۸ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت تسریع در رفع اشکالات سامانه نانینو نانوایی‌ها

تذکر فرشاد ابراهیم‌پور و ۵۱ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم تسریع در تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی دانشگاه پیام نور به پیمانی و قراردادی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم مدیریت فروش بلیط قطار و حل مشکل رقابت مردم برای خرید بلیط

تذکر علی اکبر علیزاده به وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در خصوص لزوم انجام تکالیف قانونی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

تذکر هادی محمدپور و ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم حمایت از مرغداری‌های تخم‌گذار

    نظرات

    • طیبه ن IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      بابا بلیط قطار رو بدین به دفاتر نمایندگی کلشو مردم و مسافران برن با نرخ مصوب بلیطشونو تهیه کنند دیگه پنجاه درصد که به اینترنت سهمیه میدن مردم میرن کافی نتها و کافی نت اضافه مبلغ میگیره از مردم. بدین نمایندگیهای فروش بلیط تا مسافرا راحت و راضی باشند
    • تهرانی IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      مردم در رنجند نمیتونن بلیط قطار تهیه کنند این سهمیه اینترنتی مردمو آواره کرده. یک فعه بلیط رو باز کنید مردم از آژانسها به سهولت بلیط می‌خرند کل ظرفیت‌ها رو بصورت همزمان ‌ و یکپارچه باز کنید این چه اوضاعیه برا مردم درست کردین. پنجاه درصد اینترنت پنجاه درصد حضوری دفاتر نمایندگی. کل ظرفیت‌ها رو بصورت همزمان باز کنید هم اینترنتی و هم حضوری آژانسهای مسافرتی. این درسته
    • دوستی US ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      بلیط قطار الان دلال بازی شده. معلوم نیس در اداره فروش شرکت. رجای تهران چیکار میکنند. رسیدگی و نظارتی نیس. ظرفیت قطارها رو با قیمتهای بالاتر میفروشند.
    • موسوی لر ...... US ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      درود و وقت بخیر. به نظر بنده. تا کل ظرفیت‌ها رو مثل سابق بصورت همزمان هم اینترنتی و هم حضوری باز نکنند عدالت پیاده نمیشه. الان پنجاه درصد اینترنتی پیش فروش میکنند اسمش فروش اینترنتی هست ظرفیت‌ها.رو برمیدارند میفروشند خودشون. مردم از آژانسهای مسافرتی راحت و با قیمت مصوب بلیط تهیه مینمایند. اینترنت با هواس
    • US ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اگر به اداره برنامه ریزی و عملیات فروش شرکت رجا در تهران رسیدگی کنند و نظارت جدی بکنند مشکل تهیه بلیط حل میشه. اینا ظرفیت‌ها رو نگه می‌دارند و معلوم نیست بعدا به کیا میفروشند و با چه قیمتی باید مدیرعامل راه آهن به کار اینا نظارت و رسیدگی بکنه تا ظرفیت‌ها بصورت صحیح د ر سیستم باز بشه
    • صلاحی US ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اختصاص پنجاه درصد کل ظرفیت شبکه به آژانسهای مسافرتی دروغه در پیش فروش مشاهده میشه که عملا ظرفیت کممتر از این میزان به دفاتر مجاز فروش باز میکنند باید به روند فروش بلیط قطار رسیدگی بشه
    • سقایی US ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود جناب جبار علی. بیزحمت شما لطف کنید در حق مردم و مسافران قطار و به کار شرکت رجا نظارت نمایید
    • علی US ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      وقتتون بخیر. باید به آژانسها و دفاتر مجاز فروش بلیط قطار سهمیه هفتاد درصد در نظر بگیرند این درسته. آژانس اینهمه هزینه کرده. اختصاص سهمیه برابر با اینترنت ظلم بزرگی در حق دفاتره باید این رویه اصلاح بشه
    • اژانسی US ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بنده آژانس دارم در پیش فروش اخیر آذرماه به عینه مشاهده نمودم که ظرفیت کمی به سیستم آژانسهای مسافرتی باز کرده بودند اگر این کار غلط در پیش فروش های آتی تکرار بشه از طریق مراجع ذی صلاح موضوع پیگیری خواهد شد و اداره عملیات فروش شرکت رجای تهران زیر سوال خواهد رفت

