۳۷ نماینده خواستار مدیریت فروش بلیط قطار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی به شرح ذیل قرائت شد:

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به وزیر بهداشت و درمان در خصوص لزوم رفع مشکل زمان‌بر بودن مجوز پروانه صدور بهره‌برداری توسعه مراکز درمانی

تذکر علیرضا نوین و تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم صیانت از امنیت اتباع ایرانی در کشورهای آذربایجان و ترکیه

تذکر حمیدرضا کاظمی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت ارائه برنامه برای مقابله با خشکسالی، جلوگیری از بروز خسارت باغات و محصولات کشاورزی و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر

تذکر بهروز محبی نجم‌آبادی و ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توجه و رسیدگی به مشکلات کشاورزان تولیدکننده هندوانه و پیاز

تذکر علی شیرین‌زاد و ۳۸ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت تسریع در رفع اشکالات سامانه نانینو نانوایی‌ها

تذکر فرشاد ابراهیم‌پور و ۵۱ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم تسریع در تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی دانشگاه پیام نور به پیمانی و قراردادی

تذکر علی اکبر علیزاده و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم مدیریت فروش بلیط قطار و حل مشکل رقابت مردم برای خرید بلیط

تذکر علی اکبر علیزاده به وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در خصوص لزوم انجام تکالیف قانونی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

تذکر هادی محمدپور و ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم حمایت از مرغداری‌های تخم‌گذار