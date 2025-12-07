بابایی: قانون رفع تداخلات اراضی نیازمند بازنگری است 

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ماهنشان اظهار کرد: مدیریت اراضی در کشور پیچیدگی زیادی دارد و در برخی موارد اجرای قانون رفع تداخلات با اشکالاتی همراه بوده که لازم است بازنگری شود.
وی در مورد اراضی که سابقه کشت از دهههای گذشته وجود دارد، تصریح کرد: در این زمینها نمیتوان بهراحتی بهرهبرداران را خلع ید کرد و استفاده از عکسهای هوایی دهههای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ یکی از راهکارهای مؤثر در اجرای دقیق قانون رفع تداخلات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک حدنگاری و ثبت مالکیت را راهکاری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی دانست و گفت: بهترین حافظ منابع طبیعی، خود مردم هستند و نقش مهمی در حفظ این اراضی دارند.
وی همچنین درخصوص اراضی موقوفه عنوان کرد: بر اساس توافق انجامشده با سازمان اوقاف و امور خیریه، در مواردی که سهم موقوفه اندک و ناچیز است، امکان اقدام برای صدور سند با همکاری این سازمان وجود دارد.
بابایی با اشاره به بهبود شاخصهای ثبتی خاطرنشان کرد: در برخی شاخصهای ثبتی شاهد رشد ۱۰ برابری بودهایم که نشاندهنده آثار مثبت اقدامات انجامشده است.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق مردم یادآور شد: سفرهای رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه مسئلهمحور بوده و این سفرها آثار و برکات خوبی برای مناطق مختلف کشور به همراه دارد.
رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک با بیان اینکه همه مطالبات و مسائل مطرحشده پیگیری خواهد شد، اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که خادمی شایسته برای مردم باشیم.
