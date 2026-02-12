به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی، صبح پنجشنبه در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در تشریح راهکارهای توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها، اگرچه ممکن است چالشهایی به همراه داشته باشد، اما در نهایت گامی در مسیر شفافیت و سلامت اقتصادی محسوب میشود که باید با دقت و حمایتهای لازم دنبال شود.
وی با اشاره به پتانسیلهای بالای استان در حوزه گردشگری، افزود: گلستان با برخورداری از تنوع قومی و فرهنگی غنی، ظرفیتهای بینظیری دارد که با ایجاد و تکمیل زیرساختهای مناسب، میتواند به استانی با شرایط بهتر و جایگاهی شایسته در صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.
یوسفی در ادامه به یکی از مولفههای اصلی رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: احساس امنیت، شرط اول فعالیت اقتصادی است. اگر صادرکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار در محیط کسبوکار احساس امنیت نکند، قطعاً صادرات و تولید آسیب جدی خواهد دید و شاهد رکود در این عرصهها خواهیم بود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گلستان گفت: امروز فعالان اقتصادی استان گلستان نیازمند حمایت های تکمیلی برای عبور از این مرحله هستند.
