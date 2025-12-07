زینب شکوه، فعال حوزه رسانه و حجاب در استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حواشی ماراتن کیش گفت: برگزاری مسابقات ورزشی بانوان بهویژه ماراتنها همواره فرصتی برای نشان دادن انگیزه، تلاش و توانمندیهای زنان ایرانی در عرصه ورزش و تندرستی بوده است. اما در کنار این افتخارات، باید به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کشور نیز توجه ویژهای داشت.
شکوه افزود: رعایت حجاب و پوشش مناسب در مسابقات ورزشی نه تنها به معنای احترام به قوانین جزیره کیش است، بلکه بیانگر احترام به ارزشها و هنجارهای فرهنگی جامعه نیز میباشد. در صورتی که پوشش مناسب رعایت نشود، این موضوع میتواند اثرات روانی و فرهنگی منفی در پی داشته باشد و بر نگاه عمومی جامعه نسبت به ورزش بانوان تأثیرگذار باشد.
زینب شکوه همچنین با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات ورزشی بانوان، گفت: برگزاری اینگونه مسابقات، فرصتی عالی برای ترویج ورزش و ارتقا سلامت جسمانی زنان است. با این حال، همزمان باید به اصول فرهنگی و دینی توجه داشت تا از بروز حاشیههای غیرضروری جلوگیری شود. مسابقات ورزشی باید بستر امن و سالمی برای فعالیتهای اجتماعی و ورزشی زنان ایجاد کند و از این نظر، رعایت پوشش اسلامی در آنها امری ضروری است.
وی افزود: مسئولان برگزاری مسابقات ورزشی میتوانند با آموزش و اطلاعرسانی درست پیش از برگزاری رویدادها، از بروز چنین حواشی جلوگیری کنند. آموزش و توجیه درست در خصوص اهمیت رعایت پوشش مناسب، میتواند باعث شود تا همه شرکتکنندگان در چنین مسابقاتی بهطور مؤثرتر و در احترام به ارزشهای دینی و اجتماعی وارد عمل شوند.
این فعال رسانهای تاکید کرد: حجاب نه تنها یک الزام دینی و شرعی است، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی است. به همین دلیل باید تلاش کنیم تا در تمامی فعالیتهای ورزشی بانوان، از جمله مسابقات، این فرهنگ حفظ شود. رعایت حجاب در ورزش بانوان، نمادی از ترکیب سلامت جسمی و روحی با فرهنگ اسلامی است.
شکوه ادامه داد: امیدواریم در دورههای آینده، شاهد برگزاری مسابقات ورزشی بانوان با رعایت کامل پوشش اسلامی و با احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی باشیم. این امر نه تنها به ترویج ورزش و سلامتی کمک میکند بلکه پیامهای مثبتی را به جامعه و نسلهای آینده منتقل میسازد.
