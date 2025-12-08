خبرگزاری مهر -گروه استانها-راضیه سالاری: در روزهایی که جزیره کیش میتواند با ظرفیتهای گسترده گردشگری و اقتصادی خود به یکی از قطبهای مهم کشور تبدیل شود، برگزاری ماراتن بانوان بدون رعایت حجاب اسلامی بار دیگر نگرانیها و بحثهای جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی را برانگیخت.
این رویداد خارج از چارچوبهای قانونی و ارزشهای فرهنگی جامعه برگزار شد و علاوه بر ایجاد حاشیه، این پرسش را مطرح کرد که چرا چنین برنامههایی در اولویت قرار میگیرند در حالی که ظرفیتهای اصلی جزیره برای توسعه اقتصادی و اجتماعی میتواند بسیار اثرگذارتر باشد.
ضرورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و زیرساختها
کارشناسان و فعالان اقتصادی جزیره کیش معتقدند که مسئولان باید انرژی و منابع خود را صرف حل مشکلات اقتصادی، ارتقای زیرساختها و بهبود فضای کسبوکار کنند. پرداختن به رویدادهایی که مغایر با ارزشها و قوانین جامعه هستند نه تنها به توسعه کمک نمیکند بلکه میتواند اعتماد عمومی و سرمایهگذاریها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
جزیره کیش با توجه به موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای گردشگری، میتواند الگویی از همافزایی اقتصاد و فرهنگ اسلامی باشد، مشروط بر اینکه برنامهریزیها بر اساس اولویتهای واقعی صورت گیرد.
فرصت برای مدیریت هوشمندانه
در حالی که جامعه و مردم جزیره انتظار دارند مسئولان با تدبیر و برنامهریزی درست، همزمان به رونق اقتصادی و حفظ ارزشهای فرهنگی توجه کنند، برگزاری چنین رویدادهایی نشاندهنده فاصله بین اهداف توسعهای و تصمیمات اجرایی است.
کیش میتواند با مدیریت هوشمندانه و تمرکز بر اولویتهای اقتصادی و اجتماعی، هم به قطب گردشگری کشور تبدیل شود و هم هویت فرهنگی و اسلامی خود را حفظ کند.
لزوم حفظ هویت فرهنگی کیش در کنار توسعه اقتصادی و گردشگری
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در واکنش به برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب در جزیره کیش، بر اهمیت رعایت قوانین اسلامی و فرهنگی تأکید کرد و اظهار کرد: جزیره کیش باید به عنوان مقصدی فرهنگی و اقتصادی با هویت اسلامی معرفی شود.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویدادهای اخیر در جزیره کیش و برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب، اظهار داشت: جزیره کیش با ظرفیتهای ویژهای که در زمینه گردشگری و اقتصاد دارد، میتواند به عنوان یک مقصد بینالمللی معرفی شود، اما این باید در چارچوب هویت اسلامی و فرهنگی کشور باشد.
وی افزود: هر جامعهای برای برگزاری فعالیتها و رویدادها نیاز به ضوابط خاص خود دارد و رعایت قوانین شرعی و اجتماعی در این نوع رویدادها الزامی است.
حجاب، بخشی از قوانین فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی است
حقانی تأکید کرد: همانطور که در هر رشته ورزشی قوانین خاص خود وجود دارد، در جامعه نیز باید اصول فرهنگی و اجتماعی به دقت رعایت شود. حجاب نه تنها یک دستور دینی بلکه بخشی از قانون و فرهنگ جامعه اسلامی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی با اشاره به برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب در کیش، گفت: بیتوجهی به این اصول، نه تنها در تعارض با قوانین شرعی است، بلکه میتواند به تضعیف وحدت ملی و تقویت دوگانگی در جامعه منجر شود.
لزوم توجه به قوانین و ارزشهای اسلامی در جزیره کیش
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در ادامه افزود: جزیره کیش باید به عنوان یک مقصد گردشگری با جذابیتهای طبیعی و اقتصادی معرفی شود، اما این جذابیتها باید در چارچوب هویت اسلامی و فرهنگی کشور قرار گیرد. زمانی که چنین رویدادهایی به نام جذابیتها مطرح میشود، بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم بر جامعه، نه تنها اثرات مثبت نخواهد داشت، بلکه ممکن است زمینهساز مشکلات اجتماعی و فرهنگی شود.
وی همچنین اشاره کرد: کیش به دلیل موقعیت ویژهای که در حوزه گردشگری دارد، باید از هرگونه رفتار و رویدادهای مغایر با هویت دینی و فرهنگی کشور جلوگیری کند. این جزیره ظرفیتهای بینظیری دارد که میتواند در کنار حفظ ارزشهای اسلامی، به یکی از قطبهای اقتصادی و توریستی ایران تبدیل شود.
اقتصاد و فرهنگ باید در کیش همزمان رشد کنند
حقانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی جزیره کیش تأکید کرد و گفت: جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد تجاری و گردشگری باید از ظرفیتهای اقتصادی خود به درستی بهرهبرداری کند. مردم و کسبه جزیره معمولاً از حاشیهها دوری میکنند و بیشتر به رونق اقتصادی و ایجاد فضای کسبوکار علاقه دارند. مسئولان باید به این نکته توجه کنند که فضای فرهنگی جزیره در کنار توسعه اقتصادی باید متوازن باشد.
وی همچنین افزود: مسئولان فرهنگی و اقتصادی کیش باید به جای تمرکز بر حاشیهها، انرژی خود را صرف توسعه پایدار اقتصادی کنند و در این راستا قوانین و اصول فرهنگی را همزمان در نظر بگیرند تا جزیره کیش به الگویی برای دیگر مناطق کشور تبدیل شود.
نیاز به مدیریت هوشمند در برگزاری رویدادهای عمومی
حجتالاسلام حقانی در پایان به مسئولان امر پیشنهاد کرد: در برگزاری رویدادها و مسابقات عمومی در کیش، با مدیریت هوشمندانهای عمل کنند تا از هرگونه رویدادهایی که مغایر با ارزشها و اصول کشور است، جلوگیری شود.
وی همچنین افزود: جزیره کیش در صورتی میتواند به یک مقصد جهانی تبدیل شود که در آن نه تنها جذابیتهای گردشگری و اقتصادی تقویت شود، بلکه هویت اسلامی و فرهنگی کشور نیز در این فرآیند حفظ گردد.
باید با هوشمندی از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کنیم
حقانی همچنین هشدار داد: هرگونه بیتوجهی به اصول و قوانین فرهنگی، در نهایت میتواند به ایجاد شکافهای اجتماعی و دو قطبی شدن جامعه منجر شود.
وی افزود: ما باید از دامن زدن به جدالهای فرهنگی و اجتماعی که به اسم آزادی انتخاب مطرح میشود، پرهیز کنیم. در جامعهای که همه به یک سیستم و فرهنگ مشترک پایبند هستند، نباید اجازه دهیم که رویدادهایی موجب بروز اختلافات و دوقطبیها شود. در این مسیر باید با دقت بیشتری عمل کنیم تا جامعه اسلامی و هویت فرهنگی ما حفظ شود.
دقت در انتخاب رویدادها و برگزاری آنها بر اساس قوانین جامعه
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در پایان اشاره کرد: مسئولان فرهنگی و اجرایی جزیره کیش باید توجه داشته باشند که برگزاری هر رویدادی، نیاز به رعایت استانداردها و قوانین اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی گفت: در جزیره کیش، که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور است، باید به دقت در انتخاب رویدادها و برگزاری آنها توجه شود تا تمامی فعالیتها با قوانین فرهنگی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد و در عین حال به تقویت فرهنگ و اقتصاد منطقه کمک کند.
باید با هنجارشکنان و مروجان بی حجابی برخورد شود
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در سخنانی به اهمیت حفظ حجاب در جامعه اسلامی تأکید کرد و با اشاره به برگزاری دو ماراتن بانوان بدون حجاب در جزیره کیش، هشدار داد: بیتوجهی به اصول دینی و قانونی میتواند تهدیدی برای هویت فرهنگی و امنیت اجتماعی کشور باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات اخیر در برخی نقاط کشور، از جمله برگزاری دو ماراتن بانوان بدون حجاب در جزیره کیش، تأکید کرد: حجاب نه تنها یک امر فردی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است که در هر جامعه اسلامی باید به آن احترام گذاشته شود. بیتوجهی به حجاب و نادیده گرفتن قوانین کشور نه تنها به تضعیف بنیانهای فرهنگی میانجامد بلکه موجب بروز بیقانونی و به خطر افتادن امنیت اجتماعی میشود.
وی در ادامه افزود: در کشورهای اسلامی، حجاب به عنوان یک اصل مذهبی و فرهنگی شناخته میشود که به همراه آن، ارزشهایی چون عفت، پاکدامنی و احترام به اصول اجتماعی حفظ میشود. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بیاحترامی به این اصول در برخی از رویدادهای عمومی بودیم که این مسأله میتواند تبعات سنگینی برای جامعه به دنبال داشته باشد. باید توجه داشت که حجاب، صرفاً یک پوشش نیست بلکه یک فرهنگ است که در آن انسانها باید به یکدیگر احترام بگذارند و حدود اجتماعی را رعایت کنند.
رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان در ادامه تصریح کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید از سطح خانوادهها آغاز شود و نهادهای فرهنگی و آموزشی نیز نقش کلیدی در این مسیر دارند. حجاب، علاوه بر حفظ سلامت اخلاقی جامعه، به تقویت بنیانهای خانوادگی و اجتماعی نیز کمک میکند. ما باید همگان را نسبت به این مسأله حساس کنیم و از بروز هرگونه بیقانونی در این حوزه جلوگیری نمائیم.
حجتالاسلام خانجانی در پایان ضمن اشاره به افزایش هجمههای فرهنگی از سوی دشمنان اسلام، بر لزوم توجه به آموزشهای دینی و ترویج فرهنگ حجاب در سطح مدارس، دانشگاهها و دیگر نهادهای اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: همه باید در این راستا همکاری کنند تا کشورمان از تهدیدات فرهنگی مصون بماند و هویت اسلامی خود را حفظ کند.
حجاب عامل تقویت بنیان خانواده و امنیت اجتماعی است
حجتالاسلام والمسلمین حسین ایلیاد پور، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر بر اهمیت حجاب در تقویت بنیان خانواده و امنیت اجتماعی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی در حفظ هویت اسلامی و فرهنگی جامعه دانست.
حجتالاسلام والمسلمین حسین ایلیاد پور، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک، در سخنانی با تأکید بر اهمیت حجاب به عنوان یکی از احکام ضروری اسلام، اظهار داشت: حجاب نه تنها یک تکلیف دینی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است که در تقویت بنیان خانواده و حفظ امنیت اجتماعی نقش بسزایی دارد.
وی افزود: حجاب از نگاه اسلام، تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه یک فرهنگ است که در آن پاکدامنی و عفت به عنوان ارزشهای محوری شناخته میشود. این فرهنگ نه تنها باعث حفظ کرامت و شأن افراد میشود، بلکه به شکلگیری جامعهای سالم و امن کمک میکند.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم و سیره معصومین (ع)، تأکید کرد: حجاب به معنای پوشش تنها محدود به جنبه ظاهری نیست، بلکه نوعی پوشش معنوی و فرهنگی است که در آن شخصیت انسان و منزلت اجتماعی او حفظ میشود.
حجتالاسلام ایلیاد پور اضافه کرد: در جوامع اسلامی، حجاب به عنوان یک وسیله مهم برای جلوگیری از فساد و انحرافات اجتماعی شناخته شده و موجب ارتقای فرهنگ عفاف و پاکدامنی میشود.
وی در ادامه به نقش حجاب در حفظ امنیت اجتماعی و کاهش آسیبهای اخلاقی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه و هجمههای فرهنگی دشمنان، ضرورت ترویج فرهنگ حجاب به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار تمامی نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فرهنگی و اجتماعی که بیتوجهی به حجاب به دنبال دارد، اشاره کرد و افزود: تضعیف حجاب موجب بروز بحرانهای اخلاقی و اجتماعی در جامعه میشود. بنابراین، لازم است تا تمامی اقشار جامعه به ویژه خانوادهها در این زمینه مسئولیتپذیر باشند و با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، نسل جوان را نسبت به ارزشهای اسلامی آگاه کنند.
وی همچنین از نقش ویژه نهادهای دینی و آموزشی در این راستا سخن گفت و خواستار همافزایی بیشتر دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای گسترش فرهنگ حجاب شد.
ایلیاد پور در پایان ضمن تأکید بر اهمیت آموزشهای فرهنگی و دینی از سنین کودکی و نوجوانی، خواستار تداوم برنامههای فرهنگی و آموزشی در زمینه حجاب و عفاف شد و گفت: باید به نسل جوان آموخت که حجاب تنها یک دستور دینی نیست، بلکه یکی از راههای حفظ هویت اسلامی و تقویت انسجام اجتماعی است.
