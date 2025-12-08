لزوم حفظ هویت فرهنگی کیش در کنار توسعه اقتصادی و گردشگری

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در واکنش به برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب در جزیره کیش، بر اهمیت رعایت قوانین اسلامی و فرهنگی تأکید کرد و اظهار داشت: جزیره کیش باید به عنوان مقصدی فرهنگی و اقتصادی با هویت اسلامی معرفی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویدادهای اخیر در جزیره کیش و برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب، اظهار داشت: جزیره کیش با ظرفیت‌های ویژه‌ای که در زمینه گردشگری و اقتصاد دارد، می‌تواند به عنوان یک مقصد بین‌المللی معرفی شود، اما این باید در چارچوب هویت اسلامی و فرهنگی کشور باشد.

وی افزود: هر جامعه‌ای برای برگزاری فعالیت‌ها و رویدادها نیاز به ضوابط خاص خود دارد و رعایت قوانین شرعی و اجتماعی در این نوع رویدادها الزامی است‌.

حجاب، بخشی از قوانین فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی است

حقانی تأکید کرد: همانطور که در هر رشته ورزشی قوانین خاص خود وجود دارد، در جامعه نیز باید اصول فرهنگی و اجتماعی به دقت رعایت شود. حجاب نه تنها یک دستور دینی بلکه بخشی از قانون و فرهنگ جامعه اسلامی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی با اشاره به برگزاری ماراتن بانوان بدون حجاب در کیش، گفت: بی‌توجهی به این اصول، نه تنها در تعارض با قوانین شرعی است، بلکه می‌تواند به تضعیف وحدت ملی و تقویت دوگانگی در جامعه منجر شود.

لزوم توجه به قوانین و ارزش‌های اسلامی در جزیره کیش

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در ادامه افزود: جزیره کیش باید به عنوان یک مقصد گردشگری با جذابیت‌های طبیعی و اقتصادی معرفی شود، اما این جذابیت‌ها باید در چارچوب هویت اسلامی و فرهنگی کشور قرار گیرد. زمانی که چنین رویدادهایی به نام جذابیت‌ها مطرح می‌شود، بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم بر جامعه، نه تنها اثرات مثبت نخواهد داشت، بلکه ممکن است زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و فرهنگی شود.

وی همچنین اشاره کرد: کیش به دلیل موقعیت ویژه‌ای که در حوزه گردشگری دارد، باید از هرگونه رفتار و رویدادهای مغایر با هویت دینی و فرهنگی کشور جلوگیری کند. این جزیره ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد که می‌تواند در کنار حفظ ارزش‌های اسلامی، به یکی از قطب‌های اقتصادی و توریستی ایران تبدیل شود.

اقتصاد و فرهنگ باید در کیش همزمان رشد کنند

حقانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی جزیره کیش تأکید کرد و گفت: جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد تجاری و گردشگری باید از ظرفیت‌های اقتصادی خود به درستی بهره‌برداری کند. مردم و کسبه جزیره معمولاً از حاشیه‌ها دوری می‌کنند و بیشتر به رونق اقتصادی و ایجاد فضای کسب‌وکار علاقه دارند. مسئولان باید به این نکته توجه کنند که فضای فرهنگی جزیره در کنار توسعه اقتصادی باید متوازن باشد.

وی همچنین افزود: مسئولان فرهنگی و اقتصادی کیش باید به جای تمرکز بر حاشیه‌ها، انرژی خود را صرف توسعه پایدار اقتصادی کنند و در این راستا قوانین و اصول فرهنگی را همزمان در نظر بگیرند تا جزیره کیش به الگویی برای دیگر مناطق کشور تبدیل شود.

نیاز به مدیریت هوشمند در برگزاری رویدادهای عمومی

حجت‌الاسلام حقانی در پایان به مسئولان امر پیشنهاد کرد: در برگزاری رویدادها و مسابقات عمومی در کیش، با مدیریت هوشمندانه‌ای عمل کنند تا از هرگونه رویدادهایی که مغایر با ارزش‌ها و اصول کشور است، جلوگیری شود.

وی همچنین افزود: جزیره کیش در صورتی می‌تواند به یک مقصد جهانی تبدیل شود که در آن نه تنها جذابیت‌های گردشگری و اقتصادی تقویت شود، بلکه هویت اسلامی و فرهنگی کشور نیز در این فرآیند حفظ گردد.

باید با هوشمندی از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کنیم

حقانی همچنین هشدار داد: هرگونه بی‌توجهی به اصول و قوانین فرهنگی، در نهایت می‌تواند به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و دو قطبی شدن جامعه منجر شود.

وی افزود: ما باید از دامن زدن به جدال‌های فرهنگی و اجتماعی که به اسم آزادی انتخاب مطرح می‌شود، پرهیز کنیم. در جامعه‌ای که همه به یک سیستم و فرهنگ مشترک پایبند هستند، نباید اجازه دهیم که رویدادهایی موجب بروز اختلافات و دوقطبی‌ها شود. در این مسیر باید با دقت بیشتری عمل کنیم تا جامعه اسلامی و هویت فرهنگی ما حفظ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در پایان اشاره کرد: مسئولان فرهنگی و اجرایی جزیره کیش باید توجه داشته باشند که برگزاری هر رویدادی، نیاز به رعایت استانداردها و قوانین اجتماعی و فرهنگی دارد.

وی گفت: در جزیره کیش، که یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور است، باید به دقت در انتخاب رویدادها و برگزاری آنها توجه شود تا تمامی فعالیت‌ها با قوانین فرهنگی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد و در عین حال به تقویت فرهنگ و اقتصاد منطقه کمک کند