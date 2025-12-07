بخش های عفونی واطفال بیمارستان های کاشان مملو از بیماران آنفولانزا است

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا فاضل عصر یکشنبه در جمع خبرنگار با بیان اینکه طی چند هفته اخیر موارد مثبت ویروس آنفلوانزا چندین برابر شده و بخشهای اطفال و عفونی بیمارستانها به طور کامل پر شدهاند، اظهار کرد: بیماری آنفلوانزا معمولاً با تب، لرز، ضعف و بیحالی و بدن درد شروع میشود و گروههای پرخطر مانند کودکان، سالمندان، خانمهای باردار و بیماران کلیوی، کبدی، بیماران با نقص سیستم ایمنی و افراد تحت شیمیدرمانی خطر ابتلای شدید تر به این بیماری را دارند و باید بیشتر از خود مراقبت نمایند.
وی ابراز کرد: پیشگیری از این بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد و مردم با شستشوی مداوم دستها، استفاده از ماسک و خودداری از حضور در تجمعات میتوانند انتقال ویروس را کاهش دهند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: افراد مبتلا باید در منزل استراحت کنند، داروهای تجویزی را بهموقع مصرف نمایند و از تماس با افراد سالمند و کودکان خودداری کنند.
وی در پاسخ به پرسش درباره جدید بودن ویروس آنفلوانزا گفت: این بیماری یک سویه جهش یافته N3H2 ویروس آنفلوانزا است که در کشورهای مختلف شیوع پیدا کرده است. که قدرت سرایت بیشتری نسبت به سویه های قبلی دارد.
فاضل در پایان با اشاره به آمادگی کامل مراکز درمانی دانشگاه و کلینیکهای ویژه با حضور متخصصین داخلی و عفونی، از مردم خواست تا با رعایت نکات ایمنی، سلامت خود و خانوادههایشان را حفظ کنند و در صورت مشاهده علائم به پزشک مراجعه کنند.
