شریفی: ۱۳ یزدی از ابتدای سال جاری بر اثر ابتلا به آنفلوانزا فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی در چهارمین کمیته مقابله با بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت آنفلوانزا که با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان، مسئولان آموزش و پرورش، مدیر کل بحران استانداری و سایر دستگاه‌ها برگزار شد افزود: از هفته سوم آبان ماه با همه‌گیری این بیماری در استان مواجهه شدیم و در حال حاضر از آستانه هشدار فراتر رفته‌ایم.

وی اظهار داشت: درصد تست‌های مثبت کووید ۱۹ هم به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ تست مثبت آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ مورد فوتی داشتیم که ۶ مورد مربوط به ابتدای فصل تابستان و ۷ مورد هم تا هفته گذشته ثبت شده است که بیشتر مربوط به سالمندان و بیماران زمینه‌ای است.

شریفی تاکید کرد: سالمندان و کودکان زیر پنج سال، بیشترین گروه‌های در معرض خطر این بیماری هستند و باید با رعایت توصیه‌های بهداشتی، زنجیره انتقال بیماری را قطع کنیم.