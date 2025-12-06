  1. استانها
  2. یزد
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

شریفی: ۱۳ یزدی از ابتدای سال جاری بر اثر ابتلا به آنفلوانزا فوت شدند

شریفی: ۱۳ یزدی از ابتدای سال جاری بر اثر ابتلا به آنفلوانزا فوت شدند

یزد_ سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان یزد هزار و ۱۱۸ تست مثبت آنفلوانزا و ۱۳ مورد فوتی در این خصوص ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی در چهارمین کمیته مقابله با بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت آنفلوانزا که با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان، مسئولان آموزش و پرورش، مدیر کل بحران استانداری و سایر دستگاه‌ها برگزار شد افزود: از هفته سوم آبان ماه با همه‌گیری این بیماری در استان مواجهه شدیم و در حال حاضر از آستانه هشدار فراتر رفته‌ایم.

وی اظهار داشت: درصد تست‌های مثبت کووید ۱۹ هم به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ تست مثبت آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ مورد فوتی داشتیم که ۶ مورد مربوط به ابتدای فصل تابستان و ۷ مورد هم تا هفته گذشته ثبت شده است که بیشتر مربوط به سالمندان و بیماران زمینه‌ای است.

شریفی تاکید کرد: سالمندان و کودکان زیر پنج سال، بیشترین گروه‌های در معرض خطر این بیماری هستند و باید با رعایت توصیه‌های بهداشتی، زنجیره انتقال بیماری را قطع کنیم.

کد خبر 6679803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مردم باید موارد بهداشتی رو رعایت کنند به خصوص افراد دارای بیماری زمینه ای هم از منزل خارج نشوند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها