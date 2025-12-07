دلاوری: ۳۴ درصد تست های آنفولانزا در کاشان و آران و بیدگل مثبت است

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ مثبت شدن بیماری آنفلوانزا در منطقه کاشان و آران و بیدگل کماکان افزایشی است، اظهار کرد: روند ابتلاء به آنفلوانزا در منطقه کاشان به خصوص در گروه‌های سنی کودکان و سالمندان در هفته دوم آذر نسبت به هفته اول آن افزایشی بوده است.

وی ابراز کرد: ۳۲ درصد از نتایج آزمایش‌های آنفلوانزا در هفته اول آذر ماه مثبت بوده که در هفته دوم این عدد به ۳۴ درصد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه در حال حاضر اکثر موارد بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از ویروس آنفلوانزا هستند، تصریح کرد: این ویروس بیشتر در کودکان و افراد سالمند مشاهده می‌شود و علائم آن به صورت ناگهانی از جمله، تب بالا، گلو درد، سرفه، بدن درد، سردرد شدید، تهوع و اسهال و استفراغ و غیره بروز می‌کند.

وی افزود: از همه شهروندان می‌خواهیم در جهت پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی از جمله آنفلوانزا استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و مراسم، شست و شوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت فاصله اجتماعی، خودداری از روبوسی و دست دادن، استراحت در منزل در صورت بروز علائم بالینی، استفاده از مایعات فراوان در صورت ابتلاء و غیره را رعایت کنند.