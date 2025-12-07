  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

گرشاسبی: ساختار آکادمی فولاد برای کسب مجوز آسیایی نوسازی می‌شود

گرشاسبی: ساختار آکادمی فولاد برای کسب مجوز آسیایی نوسازی می‌شود

اهواز – مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با اشاره به اهمیت فوتبال پایه گفت: ساختار آکادمی فولاد باید به‌روز، هدفمند و متناسب با استانداردهای حرفه‌ای بازسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردانی، رئیس آکادمی‌های فوتبال سازمان لیگ ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه از امکانات آکادمی باشگاه فولاد خوزستان بازدید کرد و سپس در نشستی با حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه، درباره وضعیت فوتبال پایه و مسیر توسعه آکادمی این باشگاه گفتگو کرد.

گرشاسبی در این نشست با تأکید بر توجه ویژه فولاد به فوتبال آکادمیک گفت: باشگاه فولاد در حوزه فوتبال پایه افتخارات زیادی کسب کرده و اکنون نیز با توجه به وظایف حرفه‌ای و انتظارات هواداران، باید ساختاری به‌روز و هدفمند ایجاد کنیم.

وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا در فرایند اخذ مجوز حرفه‌ای، اهمیت زیادی برای کیفیت آکادمی‌ها قائل است؛ بنابراین لازم است برخی مشکلات موجود برطرف و زیرساخت‌ها مطابق استانداردهای آسیایی ارتقا یابد.

مدیرعامل باشگاه فولاد با اشاره به تجربه دوره گذشته مدیریت خود گفت: در مقطع گذشته، تلاش‌های زیادی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید در آکادمی انجام شد و در مدت کوتاهی موفق شدیم زمین‌های تمرین، چمن مصنوعی، خوابگاه جدید و دیگر امکانات را افتتاح کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه‌ریزی جدید، بتوانیم امکانات و ساختار آکادمی فولاد را به سطحی برسانیم که نه تنها در ایران بلکه در آسیا نیز حرف برای گفتن داشته باشیم و به ورزش خوزستان خدمت کنیم.

کد خبر 6681133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها