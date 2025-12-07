به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردانی، رئیس آکادمی‌های فوتبال سازمان لیگ ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه از امکانات آکادمی باشگاه فولاد خوزستان بازدید کرد و سپس در نشستی با حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه، درباره وضعیت فوتبال پایه و مسیر توسعه آکادمی این باشگاه گفتگو کرد.

گرشاسبی در این نشست با تأکید بر توجه ویژه فولاد به فوتبال آکادمیک گفت: باشگاه فولاد در حوزه فوتبال پایه افتخارات زیادی کسب کرده و اکنون نیز با توجه به وظایف حرفه‌ای و انتظارات هواداران، باید ساختاری به‌روز و هدفمند ایجاد کنیم.

وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا در فرایند اخذ مجوز حرفه‌ای، اهمیت زیادی برای کیفیت آکادمی‌ها قائل است؛ بنابراین لازم است برخی مشکلات موجود برطرف و زیرساخت‌ها مطابق استانداردهای آسیایی ارتقا یابد.

مدیرعامل باشگاه فولاد با اشاره به تجربه دوره گذشته مدیریت خود گفت: در مقطع گذشته، تلاش‌های زیادی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید در آکادمی انجام شد و در مدت کوتاهی موفق شدیم زمین‌های تمرین، چمن مصنوعی، خوابگاه جدید و دیگر امکانات را افتتاح کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه‌ریزی جدید، بتوانیم امکانات و ساختار آکادمی فولاد را به سطحی برسانیم که نه تنها در ایران بلکه در آسیا نیز حرف برای گفتن داشته باشیم و به ورزش خوزستان خدمت کنیم.