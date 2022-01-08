به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و گل گهر ایران مجوز حرفه‌ای کسب نکرده‌اند و به این ترتیب استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا حذف می‌شوند. به این ترتیب فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان دو نماینده ایران در این رقابت‌ها خواهند بود.

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد که سابقه مدیریت در باشگاه پرسپولیس را هم دارد، فرایند کسب مجوز حرفه‌ای فولاد را تشریح و اعلام کرد که در این فرایند، کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی معایبی را در پرونده بازیکنان سابق این تیم از جمله «جانواریو» گرفته است.

گرشاسبی در این خصوص گفت: ما ۸۷۰ صفحه فرم‌های پر شده را در پرونده کنفدراسیون بارگذاری کردیم تا توانستیم مجوز حرفه‌ای بگیریم.

وی که با رادیو تهران گفتگو می‌کرد، ادامه داد: با حساسیتی که بود، کمیته‌ای را تشکیل دادیم. وقتی شروع به کار کردیم که پنجره نقل و انتقالات ما بسته بود و احساس خطر کردیم که نکند آسیب ببینیم. وقتی فرم‌ها ارسال شد، AFC معایبی را اعلام کرد؛ مثل تسویه حساب جانواریو که مربوط به سال ۸۶ بود، یا «رافائل مسی» که مربوط به سال ۹۷ بود و یا «آکاهوشی» که ابهام داشتند. بچه‌های فولاد شبانه روز تلاش و پرونده‌ها را زیر و رو کردند تا اسناد را تهیه و بارگذاری کردیم. خوشبختانه از این بابت مشکل خاصی نداشتیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد تصریح کرد: با محدودیت‌های مالی، حسابرس‌های قانونی را مستقر کردیم تا تراز مالی باشگاه را به روز کنند. این مورد یکی از حساسیت‌های مهم AFC است و خوشبختانه مجوز را گرفتیم.

گرشاسبی در خصوص حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا، یادآور شد: از سال ۹۴ در هیات مدیره پرسپولیس بودم و سال ۹۶ مدیرعامل شدم. بالای ۱۰۰ پرونده محکومیت کنفدراسیون آسیا روی میز داشتیم و خطرات زیادی تهدیدمان می‌کرد مثل پنجره‌ای که بسته شده بود و شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه در میان بود. همه هواداران می‌دانند که یک هفته در ترکیه اطراق کردیم و پیگیر شدیم تا ۸۰۰ هزار یورو محکومیت به ۵۰ هزار یورو تقلیل و رضایت ریزه اسپور را گرفتیم.

وی افزود: تعدادی از پرونده‌ها با رایزنی طلبکاران و عاشقان پرسپولیس بخشیده شد. تعدادی به پرسپولیس تخفیف دادند. از یکسری هم تفاهم مکتوب گرفتیم و مدارکشان را بارگذاری کردیم تا در آن شرایط سخت مجوز حرفه‌ای را بگیریم. پرسپولیس یکی از تیم‌های پیشتاز در گرفتن مجوز حرفه‌ای بود. امسال این اتفاق افتاد و جای تاسف دارد و زبان قاصر است.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بیان اینکه حمید سجادی وزیر فعلی ورزش در حذف استقلال و پرسپولیس بی تقصیر است، گفت: تعهد برای زمان سلطانی فر است. در زمان وزیر قبل جابجایی زیادی در بخش مدیرعاملی بود.

گرشاسبی در پایان گفت: نمی دانم به چه زبانی بگوییم؛ تو را به خدا دست سیاسیون را از ورزش بردارند. تو را به خدا ارزیابی عملکردی را نشان بدهند. اینها ارزیابی شود. کسی که گند زده است، با چه جراتی بازهم دنبال پست است؟ اگر ورزش دست این رانتها و ارتباطات سیاسی نباشد، این بد اخلاقی‌ها ایجاد نمی‌شود.