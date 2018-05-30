به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، سهیل مهدی با سفر در شهر اهواز از ورزشگاه اختصاصی جدید باشگاه فولاد خوزستان بازدید کرد و با ابراز رضایت از امکانات این مجموعه برخی از تجهیزات این ورزشگاه را بالاتر از حد استانداردها دانست. البته مهدی خواستار ایجاد برخی تغییرات کوچک در بخش هایی از این پروژه بزرگ جهت اخد بالاترین رده کیفی ورزشگاه ها (سطح A+) از فدراسیون جهانی فوتبال شد.

در ادامه این بازدید همچنین جلسه ای بین عوامل اجرایی باشگاه فولاد خوزستان و مسئول کمیته حرفه ای سازی فدراسیون فوتبال برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان با توجه به زیرساخت های موجود و تکمیل و ارسال بدون عیب و نقص مدارک لازم به کنفدراسیون فوتبال آسیا، در سالیان اخیر همواره به عنوان یکی از باشگاه های پیشرو در زمینه اخذ مجوز حرفه ای شناخته شده و در حال حاضر نیز مراحل کسب مجوز حرفه ای فصل آینده مسابقات این باشگاه در دست اقدام می باشد.