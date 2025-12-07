کردانی: فولاد خوزستان ظرفیت دریافت گواهی دو ستاره آکادمی آسیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردانی رئیس آکادمیهای فوتبال سازمان لیگ ایران، صبح امروز یکشنبه در بازدیدی میدانی از امکانات آکادمی باشگاه فولاد خوزستان، از روند توسعه زیرساختها و ساختار حرفهای این مجموعه قدردانی کرد و سپس در نشستی با حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه، درباره مسیر ارتقای استانداردهای آکادمی گفتگو کرد.
کردانی در این نشست با بیان اینکه این بازدیدها بهمنظور ارزیابی وضعیت آکادمیهای فوتبال باشگاهها انجام میشود، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت باشگاه فولاد و حمیدرضا گرشاسبی، یکی از مدیران توانمند و باسابقه ورزش کشور هستیم.
وی با اشاره به مشاهدات خود در بازدید از بخشهای مختلف آکادمی افزود: باشگاه فولاد خوزستان از نظر آکادمی یکی از متمایزترین باشگاههای فوتبال ایران است. زیرساختهای لازم و ساختار منسجم و نهادینهشده این مجموعه باعث شده فولاد خدمات ارزشمند و تأثیرگذاری به فوتبال کشور ارائه دهد.
رئیس آکادمیهای سازمان لیگ ادامه داد: باشگاههای دیگر نیز در این حوزه تلاشهای زیادی داشتهاند، اما در حال حاضر تنها چند باشگاه از نظر امتیازدهی در سطح تکستاره آسیایی قرار دارند که فولاد یکی از این باشگاههاست.
کردانی در پایان تصریح کرد: امیدواریم باشگاه فولاد خوزستان با حضور مجدد گرشاسبی و با رفع نواقص اندک موجود، بتواند گواهی دو ستاره آکادمی فوتبال آسیا را دریافت کرده و برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کند.
