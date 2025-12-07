به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ، با قدردانی از اعتماد فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، اظهار کرد: فرماندهی در جزیره خارگ، بهعنوان مهمترین نقطه راهبردی کشور در حوزه انرژی، مسئولیتی سنگین، اما فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم مقاوم این جزیره است.
وی با اشاره به سوابق درخشان مردم خارگ در دفاع مقدس و دوران تحریمها افزود: مردم شریف خارگ همواره نشان دادهاند که در خط مقدم مقاومت و دفاع از انقلاب هستند و سپاه خود را موظف میداند در کنار این مردم، هم در امنیت و هم در خدمترسانی، نقشآفرینی جدی داشته باشد.
فرمانده سپاه خارگ، امنیت پایدار را شرط اصلی استمرار فعالیتهای اقتصادی و ملی در این جزیره دانست و گفت: سپاه ثارالله خارگ با همکاری همه آحاد، تلاش خواهد کرد تا امنیت، آرامش و ثبات در این منطقه راهبردی بیش از گذشته تقویت شود.
سرهنگ مشتاقی با تأکید بر رویکرد مردمی، جهادی و انقلابی در برنامههای پیشرو تصریح کرد: هدف ما تقویت بسیج، گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، حمایت از خانوادههای شهدا و ایجاد ارتباط نزدیکتر با مردم خواهد بود.
وی همچنین از خدمات سرهنگ سیروس حیاتی فرمانده پیشین سپاه خارگ، قدردانی کرد و افزود: تجربیات و زحمات گذشته، پشتوانه ارزشمندی برای ادامه مسیر خواهد بود.
