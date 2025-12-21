به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز محمودی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شرارت، قدرت‌نمایی و قمه‌کشی فردی در مسکن مهر شهر پارس‌آباد بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اعزام و حضور به موقع مأموران کلانتری ۱۲ شهدا این شهر در محل مورد نظر فرد متخلف که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و اخلال در نظم عمومی شده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضائی شد.