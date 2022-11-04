به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در آیین راهپیمایی ۱۳ آبان در مصلای اردبیل اظهار کرد: همچنان صدای مرگ بر آمریکا در گوشه گوشه این کشور بلند است و مردم ایران یوم‌الله ۱۳ آبان را که یادآور سه رویداد تاریخی است، گرامی می‌دارند.

وی تصریح کرد: در ۱۳ آبان سال ۴۳ به دنبال اعتراض مرجع عالیقدر امام خمینی (ره) به رژیم شاهنشاهی، آن رژیم تصمیم گرفت تا امام خمینی را به ترکیه تبعید کند تا به نوعی صدای ملت ایران را خاموش کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: این حادثه نشان می‌دهد که سابقه سیاه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران یک سابقه ننگین و ذلت‌بار است و جو اختناق و دیکتاتوری حاکم در آن زمان نیز نتوانست جلوی حرکت امام و امت اسلامی را بگیرد.

حسینی افزود: در ۱۳ آبان سال ۵۷ نیز دانش‌آموزان با اعتراض به رژیم ستمشاهی سعی کردند تا شاه را که ژاندارم و عنصر وابسته بود به نوعی به نکته تحقیر و ذلت بکشانند تا زمینه پیروزی انقلاب اسلامی فراهم آید.

وی به هذیان‌گویی رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: بایدن اعلام کرده که ما ایران را آزاد می‌کنیم در حالی که نمی‌داند ۴۳ سال است که این کشور آزاد شده و از سیطره آمریکا و نظام غرب بیرون آمده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ملت ایران دیگر اسارت غرب را نمی‌پذیرند و حتی تلاش شما برای بسیج ارازل و اوباش و افراد جاهل و نادان در به آشوب کشیدن ایران اسلامی به شکست و ذلت منجر خواهد شد.

وی حادثه سوم ۱۳ آبان را در سال ۵۸ مربوط به تسخیر لانه جاسوسی اعلام کرد و ادامه داد: در سال ۵۸ دانشجویان و دانش‌آموزان با حمله به مقر فتنه‌انگیزی دشمنان به ویژه لانه جاسوسی آمریکا سعی کردند تا آن را تسخیر کرده و انقلاب دومی را رقم بزنند.

حسینی خدعه آمریکا و ایادی کفر را تمام‌نشدنی توصیف کرد و گفت: امروز نیز سفارت کشورهای اروپایی در این کشور به منبع تشویق و ترغیب آشوبگران و فتنه‌گران تبدیل شده و بهتر است این سفارتخانه‌ها دست از حمایت خود از گروه‌های ضد انقلاب بردارند.

وی اضافه کرد: حوادث اخیر نیز نشان داد که همچنان آمریکا سرسلسله فتنه و آشوب در این کشور است و به هیچ وجه نمی‌خواهد از این خوی و خصلت وحشیانه خود دست بردارد.

فتنه‌گران و آشوبگران منتظر برخورد شدید باشند

معاون رئیس جمهور بیان کرد: طرف حساب ما عده‌ای فریب‌خورده و بازی‌خورده داخلی نیستند بلکه طرف حساب ما نظام استکباری و آمریکا است که برای این جوانان نسخه می‌نویسند تا شعارهای ساختارشکنانه داده و به بسیجی و روحانیون حمله کنند.

حسینی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هنوز نیروهای نظامی و انتظامی ما خویشتن‌داری می‌کنند ولی بهتر است فتنه‌گران و آشوبگران بدانند که دیگر کاسه صبر این ملت به سر آمده و باید منتظر برخورد شدید با افراد آشوبگر باشیم.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه با این اقدامات و حرکت‌های دسیسه‌گونه موصاد، سیا و سرویس‌های انگلیسی ملت ایران به زانو در نمی‌آیند و این ساده‌لوحی است که ما حوادث اخیر را حوادث عادی تلقی کنیم.

حسینی گفت: امروز تمام کفر در برابر تمام ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی ما ایستاده و تمام تلاش ما بر این است تا فتنه آنها را خنثی کرده و خواب آشفته آنها را بیش از هر زمان دیگر آشفته‌تر کنیم.

وی افزود: بعد از گذشت ۵۰ روز باید بایدن و سران کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده باشند که فتنه‌گری آنها جز ذلت و بی‌آبرویی آنها هیچ نتیجه‌ای به همراه ندارد و تمام کانال‌های هوایی به شایعه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی‌های خود اذعان دارند.

حسینی فعالیت‌های دولت سیزدهم را در حمایت از اقشار مختلف به ویژه معلمان، بازنشستگان، کارگران و گروه‌های مختلف یادآور شد و اضافه کرد: همه این حرکت‌های دولت سیزدهم اسباب آشفتگی دشمن را فراهم کرده چرا که بعد از گذشت سال‌های طولانی این ملت در مسیر اعتماد، رشد و بالندگی قرار گرفته و دشمن از این پیشرفت‌ها و حرکت‌های رو به جلوی ملت ایران عصبانی است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت گوش شنوایی برای شنیدن درد و دل‌های مردم را دارد و قطعاً از هر فرصتی برای همسویی و همراهی با مردم استفاده می‌کند و حرکت‌ها روز به روز با قوت و انسجام بیشتر به پیش خواهد رفت.

آمریکایی‌ها طرفدار و غمخوار ملت ایران نیستند

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: در استیضاح وزیر صمت مشخص شد که ۴۲ پروژه بزرگ صنعتی در کشور در حال اجرا است و بسیاری از پروژه‌های معدنی نیز از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

حسینی سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم را در حوزه نفت و گاز و افزایش صادرات به مقصد کشورهای همسایه یادآور شد و تصریح کرد: به رغم آنکه دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته بیشتر به غربی‌ها تکیه کرده و نارضایتی‌ها و سرمایه‌های اجتماعی را کاهش داده بود، امروز دولت سیزدهم اعتماد را به مردم بازگردانده و در صدد اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است.

وی گفت: روابط ایران با کشورهای همسایه و همچنین چین، روسیه و هند آشفتگی آمریکایی‌ها و نظام غرب را سبب شده در حالی که آمریکا و نظام غرب همواره به نقض عهد و پیمان خود مشهور هستند.

حسینی افزود: پیشرفت یک سال اخیر دولت سیزدهم دشمنان را عصبانی کرده و این دولت تلاش کرده تا ضعف گذشته را به نوعی جبران کند.

وی ضرورت تبیین و روشنگری در حوزه‌های مختلف را یادآور شد و خاطرنشان کرد: غرب و آمریکا باید بدانند که دوره سیطره آنها در کره زمین به پایان رسیده و به هیچ وجه کشورهای آزادیخواه نمی‌خواهند کدخدایی بالای سر آنها باشد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مدعیان امروز حقوق بشر عامل اصلی ترور ۱۷ هزار نفر در این کشور هستند و همان‌ها امروز خشونت و بی‌رحمی را ترویج می‌دهند و در یک مثلث شوم غربی، عربی و ابری سعی بر ترویج خشونت و فتنه‌گری در این کشور است.

وی بیان کرد: عده‌ای باور دارند که آمریکا در کشور ما طرفدار و غمخوار ملت ایران است در حالی که این‌گونه نیست و به هیچ وجه آمریکا نمی‌تواند ناجی ما باشد.

حسینی در ادامه اظهار کرد: آمریکایی‌ها که به شهروندان خود رحم نمی‌کنند چگونه می‌خواهند به این ملت رحم کنند در حالی که پرونده سیاه آمریکایی‌ها برای همیشه مبین همه چیز است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت سیزدهم بدون توجه به این تحرکات و اقدامات ایذایی سعی می‌کند تا مسیر پیشرفت و توسعه کشور را به جد دنبال کرده و کاستی‌های گذشته را جبران کند.

وی گفت: دشمن با جنگ ترکیبی تلاش می‌کند تا هیمنه و عظمت ملت ایران را بشکند اما غافل از اینکه این حرکت‌ها نتیجه‌ای جز ذلت برای آنها به همراه نخواهد داشت.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در پایان افزود: به زودی این فتنه‌ها خاموش خواهد شد اما باید مسئولان زمینه جلب رضایتمندی مردم را فراهم کرده و در کنار آن خانواده‌ها و نظام تعلیم و تربیت بیشتر به حوزه تربیت نسل آینده اهتمام کنند.