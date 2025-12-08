یادبود واحد خاکدان در موزه هنرهای معاصر؛ پخش فیلمی کوتاه از زندگی او

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود واحد خاکدان هنرمند نقاش فقید شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

واحد خاکدان هنرمند نقاش که در زمینه نقاشی هایپررئالیست تحولی شگرف ایجاد کرده بود، پس از مدت زمانی که در بستر بیماری بود، اول آبان ماه درگذشت.

در مراسم یادبود واحد خاکدان، سیدمحمد بهشتی و ابراهیم حقیقی سخنرانی می‌کنند.

در یادبود این هنرمند تازه درگذشته علاوه بر این، فیلم کوتاهی از زندگی هنری واحد خاکدان نیز به نمایش درمی‌آید.

پیش از این نیز، فیلم مستند «اسبی که شیهه نمی‌کشد» اثری از محمدرضا عینی پرتره‌ای که سندی تصویری درباره این هنرمند و زندگی پرفراز و نشیب اوست، ساخته شده بود.

واحد خاکدان متولد آذر ۱۳۲۹ در تهران و دیپلم هنرستان هنرهای زیبایی تهران و لیسانس معماری داخلی دانشکده هنرهای تزئینی داشت. او در اوایل دهه شصت شمسی به آلمان مهاجرت کرد و پس از آن در ایران و آلمان زندگی و کار می‌کرد.

نقاشی‌های واحد خاکدان عکس‌گونه و رازآمیزند و شمه‌هایی از رئالیسم جادویی دارند. او از کودکی به‌واسطه پدرش، ولی‌الله خاکدان که از پیشگامان طراحی صحنه ایران بود با هنر خو گرفت.