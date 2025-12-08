به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با گل‌گهر سیرجان ضمن تسلیت به خانواده یکی از هواداران این تیم، رسول حسینی، اظهار کرد: این هفته یکی از بهترین هواداران خود را از دست دادیم و وظیفه دارم به خانواده ایشان و جامعه هواداری شمس‌آذر تسلیت بگویم.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب تیمش در دیدار هفته گذشته افزود: مقابل خیبر خرم‌آباد بازی بسیار خوبی ارائه دادیم و می‌توانستیم امتیاز کامل بگیریم اما فرصت‌های ما تبدیل به گل نشد. با این حال تیم کاملاً آماده رویارویی با گل‌گهر است و امیدواریم با حمایت هواداران بتوانیم سه امتیاز را در خانه کسب کنیم و شرایط‌مان را در جدول سروسامان بدهیم.

سرمربی شمس‌آذر با تشریح شرایط تیم گفت: تنها غایب ما علیرضا دقاقله است که در دیدار قبل دچار مصدومیت شد و امیرمحمد محکمکار نیز به دلیل مسمومیت در کنار تیم نیست. باقی بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و آماده حضور در میدان هستند.

رضایی گل‌گهر را تیمی سخت‌کوش و پرسینگ توصیف کرد و افزود: بازی‌های اخیر این تیم به‌ویژه دیدار مقابل پیکان به‌خوبی آنالیز شده است. نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی کرده‌ایم و با آگاهی از فشار و انگیزه حریف، برنامه مشخصی برای عبور از ساختار دفاعی گل‌گهر داریم.

وی ادامه داد: عملکرد بازیکنان ما در فاز هجومی و دفاعی قابل تحسین است و در بسیاری از مسابقات حتی در زمین حریف موقعیت‌های صددرصد ایجاد می‌کنیم. مربیان تیم‌های مقابل نیز معمولاً پس از بازی از کیفیت ما صحبت می‌کنند. این نشان می‌دهد که روند فنی تیم درست پیش می‌رود و نتایج هم به‌زودی حاصل خواهد شد.

رضایی در پاسخ به پرسشی درباره مشکل استفاده نکردن از فرصت‌ها گفت: ضربه آخر مسئله‌ای است که با تمرین و تمرکز برطرف می‌شود. بازیکنان ما تلاش‌شان را می‌کنند و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. مهم این است که کیفیت بازی و برنامه‌ریزی تیمی بالاست و با تداوم این روند، قطعاً نتایج هم بهبود پیدا می‌کند.

سرمربی شمس‌آذر در پایان اظهار کرد: امیدوارم فردا ورزشگاه با حضور هواداران پر شود. ما با تمام توان برای کسب سه امتیاز و شادی تماشاگران به میدان می‌رویم و تلاش می‌کنیم روند صعودی تیم را ادامه دهیم.