به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در آئین بزرگداشت روز دانشجو که در سالن شهید چمران دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: ۷۲ سال قبل سه دانشجو حرکتی را انجام دادند که موجب تکریم است، حضرت آقا فرمودند دانشجو باید سیاسی باشد اما این به چه معناست؟ دو آفت تعارف و نمایشی بودن به کشور آسیب میزند و سیاسی بودن دانشجو از باب نمایش نیست.
وی افزود: دانشجو میتواند پیشگام باشد و دانشجو وابسته نیست و در کودتای دوران پهلوی همزمان در منطقه بعد از جنگ جهانی دوم مناسباتی را شکل داده بودند، رژیم صهیونیستی سر بر آورده بود و مناسبات جهان ساز و کارهایی برای اداره جهان ایجاد کرد که حق استقلال را از ملتها میگرفت و حق وتو شکل گرفت. در ایران هم کودتای نظامی علیه مردم شکل گرفته بود.
جلیلی گفت: دانشجو وقتی رفتار سیاسی را بر اساس فهم درست دارد مانند عظمت کار شهدای ۱۶ آذر ماندگار میشود، ۷۲ سال گذشته است و امروز چه شرایطی در داخل کشور داریم، دانشجو اگر میخواهد رفتار درست و صحیح و به موقع را انجام دهد، حتماً باید بداند که امروز در چه شرایطی است و مناسبات امروز چه شرایطی دارد و در فاصله این ۷۲ سال چه سیری طی شده است و از کجا به به اینجا رسیدهایم.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخشی از سخنانش یادآور شد: همیشه کسانی که به مقابل یک ملت میآیند با توپ و تانک نمیآیند و برخی از اوقات میخواهند ملتی را از راهی که در پیش گرفته است، منحرف کند. اگر ملتی برای عدالت و آزادی در مشروطه قیام کرد، عدهای به صراحت گفتند که لازمه عدالت این است که از سرتا پا غربی شویم. این طور ۲۰ سال خفقان رضاخانی حاکم شد.
جلیلی تصریح کرد: وقتی ملت برای ملی شدن نفت قیام کردند دشمن آنها را سرکوب کرد و این طور سه دانشجو فریاد آزادیخواهی سر داد، این پژواک عمیق فریاد یک ملت بود و فقط سخن سه دانشجو نبود.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی همچنین عنوان کرد: دشمن میبیند که یک ملت چگونه ایستاده است و این باورهای عمیق موجب میشود آنها از دشمن نترسند، از ابتدای انقلاب تا جنگ ۱۲ روزه اخیر مردم ایستادهاند.
جلیلی گفت: اینکه با موشک و جنگنده دهها استاد دانشگاه را هدف قرار دهند در تاریخ سابقه نداشته است، اساتید را در خانه و در کنار خانوادهشان ترور کردند، برخی از نخبگان کشور ما را در کنار سه نسل از خانوادهشان هدف قرار دادند و این خِرَد کشی است.
وی با تاکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه همه تمدن غرب با تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری آنها بود، ادامه داد: هدف آنها فقط تأسیسات هستهای ما نبود، چرا میدان تجریش را هدف قرار دادند، به صدا و سیما حمله کردند و محل جلسه سران قوا را مورد هدف قرار دادند. آنها میخواستند مبانی معرفتی ما را هدف قرار دهند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: رئیس دانشکده هستهای شهید بهشتی مقابل کارشکنیهای دشمن برای صنعت هستهای کشورمان ایستاده بود، وقتی کسانی با مبنای معرفتی عمیق استعمار دشمن را برنتابند، آنها برای جلوگیری از این ایستادگی جنگندههای خود را بلند میکنند.
جلیلی ادامه داد: جان لاک یکی از بزرگترین سهامداران شرکتهای بردهداری است، حرکتی را شروع کردهاند و پیش میروند و آن را به تئوری تبدیل کرده و دنبال میکنند، برای اینکه میداند استقلال علمی و معرفتی چه اهمیتی دارد به آن حمله میکند.
وی گفت: دشمن میفهمد که اگر کسی تمدن سازی کند دیگر برای او جایی نمیماند. فرهنگ کشورها همین است و در کلام و آثار بزرگان ما و مشاهیرمان نظیر فردوسی این مبانی آمده است.
اتحاد مقدس با دشمن نیست؛ رمز پیروزی وحدت حول ارزشهاست
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در واکنش به صحبت دانشجویان راجع به وحدت بیان کرد: وحدت، حوله کلمه شکل میگیرد. همان چیزی که انقلاب ما را تا امروز به اینجا رسانده است به آرمانها، اصول مشترکی که وحدت کلمه را ایجاد میکند، اگر کسانی مبانی معرفتی کشور را بیارزش شمردند، معرفت کُشی میکنند. اتحاد مقدس این نیست که با دشمنان دوباره به گفتگو بنشینیم. ملت ما از این ناراحت است که از زمان تقیزاده در سال ۳۲ تاکنون عدهای تنها راه نجات را همراه با دشمن میدانند و این اتحاد مقدس نیست.
جلیلی با اشاره به سخنان تاریخی تقیزاده به نیکسون در سال ۳۲ یادآور شد: خانه محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم! اتحاد مقدس با چه کسانی باشد؟ کسانی که گوساله سامری را درست میکنند؟ رمز پیروزی ما در اتحاد مقدس حول ارزشها و حقوق یک ملت بود.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: باید کارهای خوب دولت را تشویق کنیم و خطای او را تصحیح کنیم چرا که موفقیت او را موفقیت خودمان میدانیم. برجام خسارت و بنبست محض بود. آن زمان منتخب مردم این را میخواست و وظیفه دانشجو این است که این را بگوید. آنها در زمان خودش باید اتفاق بیفتد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به انتقاد دانشجویان در رابطه با سکوت او نسبت به مواضع روز گفت: ما در جهت تقویت دولت باید صحبت کنیم، نباید اینطور باشد که رشد اقتصادی کشور منفی شود و باید در این بزنگاهها کمک کرد، چه اشکالی دارد که رفیق و رقیب بگوییم وقتی که دولتی تنفیذ میشود باید به آن کمک کنیم.
وی افزود: دولت بیان میکند که برنامه ما برنامه هفتم توسعه است و این برنامه به قانون تبدیل شده است، آقای رئیس جمهور میگوید مبنای ما همین است؛ باید این برنامه اجرا شود. سوال این است که چرا در سال ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۴ را با رشد سه و نیم درصدی طراحی کردند و این خلاف برنامه هفتم بود در حالی که موفقیت دولت به رشد ۸ درصد است.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: باید به طور مشخص بگویم که مذاکره با آمریکا ضرر محض است و برای ما فایده که ندارد هیچ ضرر هم دارد، اگر کسی دوباره بیاید و بگوید ما باید مصالحه بزرگ کنیم و این راه حل ما است؛ آیا نباید اینجا ایستاده بگوییم که اشتباه میکنند؟ آیا نباید بگوییم که زبان حقارت تقیزادهها تکرار میشود؟ اهمیت کار دانشجو همین است و باید این را فهمید.
جلیلی خطاب به دانشجویان ادامه داد: اینطور نباشد که کسی شعار خوبی دهد و حرفهایش را بزک کند، بگویید این خوب است. سند راهبرد سیاست خارجی آمریکا را بخوانید، خودشان میگویند با تحریمها فشار حداکثری را وارد کردیم، اما دانشمندانشان ایستادند؛ هنوز میخواهند استانداردهایشان را بر ما حاکم کنند و ملت ما با فرهنگشان این را نمیپذیرند.
وی با اشاره به تعارضهای حقوق بشر غربی در مورد زنان و کودکان ادامه داد: آنها برای مرگ یک زن اشک تمساح ریختند اما دهها هزار زن و کودک را بمباران از بین بردند. آنها میفهمند فخریزاده یعنی چه و دانشجویان و دانشمندان با ایمان یک ملت چه قدرتی دارند. سیستمهای پرهزینه آنها در برابر اراده یک ملت کم آورده است.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: هنوز برخی فکر میکنند باید با دشمن مسائلمان را حل کنیم، بعد از آنکه حمله میکنند مورد حمایت اروپا قرار میگیرد، ماشه را اجرا میکنند، قطعنامه وضع میکنند؛ حالا در سندی که آمریکاییها منتشر کردند اشاره کردند که معلوم نیست اروپاییها متحد قابل اعتمادشان باشند.
آمریکا و اروپا که برای یک خانم اشک تمساح ریختند در برابر کشتار دهها هزار زن در غزه سکوت کردند
جلیلی در بخشی از سخنانش ضمن پاسخ به پرسش دانشجویان بیان کرد: در سال ۹۲ میگفتیم ۷۰ هزار میلیارد معوقه بانکی داریم و برخی میگفتند باید گفتگو کنیم.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سخنان دانشجویی که منتقد حضور او در دانشگاه و معتقد بود حاضران در سالن سیاهی لشکر هستند و راجع به زن، زندگی و آزادی مطالبی بیان کرد، گفت: شما همکلاسی خود را به رسمیت نمیشناسی و این یعنی دیکتاتوری و اگر حکومت در دست شما باشد چه میکنید؟ آمریکا و اروپا که برای یک خانم اشک تمساح ریختند در برابر کشتار دهها هزار زن در غزه سکوت کردند.
جلیلی در بخشی از این پرسش و پاسخ گفت: اگر تصویر صحیح از واقعیت نداشته باشید دچار مغالطه زن، زندگی و آزادی میشوید. میدانید چرا دغدغه آرمان علی وردی را ندارید؟ شما منزل روحالله عجمیان رفتید؟
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به تدابیر امنیتی در مقابل بروز مجدد جنگ، گفت: چند ماه قبل از جنگ بحثهایی در محافل غربی راجع به ایران ضعیف مطرح میشد، آنها بر روی این مباحث حساب باز کردهاند و چنین تلقی شکل گرفته بود و برخی راجع به تله جنگ صحبت کردند. اما در نهایت گفتند ملت ایران محاسبات ما را بر هم زدند.
