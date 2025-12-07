به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان، عصر یکشنبه در برگزاری مراسم روز دانشجو با مرور تاریخچه این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهعنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی شمال کشور از سال ۱۳۳۶ فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۷۰ سال گذشته مسیر رشد چشمگیری را طی کرده است.
وی با بیان اینکه این دانشگاه امروز رتبه نخست دانشگاه تخصصی کشور را در اختیار دارد، افزود: بر اساس نظام رتبهبندی شانگهای، دانشگاه در حوزه علوم و فناوری صنایع غذایی رتبه ۶۷ تا ۱۰۰ جهان را کسب کرده که معادل رتبه اول کشور است. همچنین در رشته کشاورزی جایگاه ۱۰۱ تا ۱۵۰ و در حوزه علوم دامپزشکی رتبه ۲۰۰ تا ۳۰۰ جهان را به خود اختصاص داده است.
خزاعیان ادامه داد: در حال حاضر حدود چهار هزار دانشجو در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و ۲۰۰ عضو هیأت علمی در این مجموعه فعالیت میکنند که بیش از ۷۰ درصد آنان دارای مرتبه دانشیار و بالاتر هستند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به توسعه دورههای آموزشی گفت: این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری رشتههای متعددی را راهاندازی کرده و در تمام این مقاطع پذیرش دانشجو دارد.
وی همچنین از گسترش دیپلماسی علمی و جذب دانشجویان خارجی خبر داد و افزود: چند سالی است پذیرش دانشجوی بینالملل را آغاز کردهایم و تاکنون ۲۴ دانشجوی خارجی جذب شدهاند که حدود ۲۰ نفر از آنان پس از فارغالتحصیلی همچنان در حال تحصیل در مقاطع بالاتر هستند.
