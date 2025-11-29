تهران صدرنشین تامین انرژی ناوگان برقی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان مدیرعامل این شرکت از توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های انرژی پاک در پایتخت با سرعت قابل توجه خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در نقاط مختلف شهر نصب شده که مجموع قدرت واگذارشده به آن‌ها بیش از ۱۲ مگاوات است و همچنین جانمایی ۷۵ ایستگاه دیگر ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با قدرتی بیش از ۴۶ مگاوات انجام شده و مراحل اجرایی آن با هماهنگی شهرداری و سازمان‌های ذیربط در دست اقدام قرار دارد.

ناظریان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۶۶ درصد مصرف برق کل کشور در بخش ایستگاه‌های ناوگانی شامل اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی که مربوط به تهران است و علاوه بر این، در بخش ناوگان غیرعمومی نیز ۵۲ درصد مصرف خودروهای برقی کشور به پایتخت اختصاص دارد و در راستای توسعه سامانه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز تاکنون ۲۲.۷ مگاوات سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی کشور در قالب ۳۴۰ ساختگاه نصب و به بهره‌برداری رسانده و ۵۳.۲۷ مگاوات دیگر نیز در ۱۶۶۵ ساختگاه در حال احداث است.

وی در ادامه ضمن اشاره به هدف‌گذاری های انجام شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور افزایش ظرفیت سامانه‌های پشت‌بامی تا پیک تابستان ۱۴۰۵ به ۱۵۰ مگاوات این شرکت در حوزه طرح‌های تولید پراکنده از نظر ظرفیت و تعداد سامانه‌های نصب‌شده پشت‌بامی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

ناظریان در ادامه ضمن اشاره به حوزه ادارات و سازمان‌های مشمول ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری گفت: تاکنون در ۲۲۷ نقطه مجموعاً ۱۲.۷۴۲ مگاوات سامانه خورشیدی نصب و بهره‌برداری شده و ۴۶ سامانه دیگر با قدرت نامی ۱۰.۱۸ مگاوات در حال احداث است و همچنین در بخش صنایع مشمول ماده ۱۶ توسعه صنایع دانش‌بنیان، ۹ سامانه خورشیدی با ظرفیت ۲.۵ مگاوات نصب و فعال بوده و ۱۱ سامانه دیگر با ظرفیتی حدود ۱۰ مگاوات در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در حوزه قراردادهای خرید تضمینی و بورس که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود تاکید کرد: تاکنون ۹۶ نیروگاه‌های خورشیدی با قدرت نامی ۳.۵ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و ۱۵۹۵ نیروگاه با مجموع ظرفیت ۲۱.۷ مگاوات در حال اقدام است و علاوه بر این، در چارچوب نیروگاه‌های خورشیدی سه‌مگاواتی ابلاغی ساتبا، چهار نیروگاه با ظرفیت ۴.۱ مگاوات نصب و در حال بهره‌برداری است و هفت نیروگاه دیگر با ظرفیت نامی ۱۲ مگاوات مراحل احداث را طی می‌کند و در حوزه مدارس دولتی و مساجد نیز پروژه‌های پنج‌کیلوواتی برای ۴۷۵ مدرسه و ۵۷۵ مسجد با مجموع ظرفیت پنج مگاوات در دست اقدام است که تاکنون حدود ۲۰۰ کیلووات از این ظرفیت نصب و بهره‌برداری شده است.