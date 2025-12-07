حسابداران و حسابرسان، محور احیای اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو شورای عالی بورس در حاشیه مراسمی که به مناسبت روز حسابدار توسط انجمن حسابداران خبره برگزار شده بود با تبریک روز و هفته حسابدار، در جمع خبرنگاران گفت مهم‌ترین راه ترمیم ناترازی‌های بانکی و ارتقای شفافیت در نظام مالی کشور، اتکا به توان حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان است.

او با بیان اینکه «بهترین مرجع اطمینان‌بخشی مالی حسابرسان هستند»، تأکید کرد که مسیر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بدون بهره‌گیری از خدمات حرفه‌ای جامعه حسابداران و حسابرسان ممکن نیست.

صادقیان با تشریح «مثلث نظم مالی»، که آن را زیربنای سلامت اقتصادی کشور دانست، توضیح داد: ضلع اول این مثلث، نظم و انضباط مالی و اقتصادی است. اگر این نظم در بنگاه‌ها —از کوچک تا بزرگ— مستقر شود، نتیجه طبیعی آن شکل‌گیری ضلع دوم، یعنی «شفافیت» است؛ شفافیتی که بنگاه‌ها را به ساختمان‌های شیشه‌ای تبدیل می‌کند، قابل رؤیت از درون و بیرون.

به گفته او، ضلع سوم این مثلث «باور و اعتماد اجتماعی» است؛ مفهومی که بدون حسابداران و نظام حسابرسی قابل تحقق نیست.

او افزود: در شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های بورسی، مسیر ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی تنها از طریق حسابرسی معتبر و حرفه‌ای می‌گذرد. همیشه آرزو داشته‌ام که نظم و انضباط مالی به یک دغدغه همگانی تبدیل شود.

صادقیان در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، به تشریح مفهوم «گزیر» پرداخت و با اشاره به پرونده بانک آینده گفت: «گزیر» با «گریز» که به معنای فرار است، تفاوت دارد. گزیر یعنی چاره‌اندیشی برای صیانت از حقوق و منافع عموم و همه ذی‌نفعان. این مرحله، پیش از انحلال قرار دارد و هدف آن یافتن راه‌حلی برای بازگرداندن بنگاه به وضعیت پایدار است.

او توضیح داد که در نظام‌های بانکی دنیا، گزیر یک مرحله پیش‌گیرانه و اصلاحی است که قبل از تعطیل شدن یک بنگاه انجام می‌شود.

صادقیان با اشاره به اصول حسابداری گفت: مبنای فعالیت همه شرکت‌ها، فرض تداوم فعالیت است؛ بنگاه‌ها موجودات زنده‌اند و عمر نامحدود در اساسنامه‌شان درج شده. اما اگر مجموعه به نقطه‌ای برسد که امکان ادامه راه نداشته باشد، دو مسیر وجود دارد: ادغام یا انحلال.

وی افزود: در صورت رسیدن به مرحله انحلال، هیئت تصفیه تعیین می‌شود و فرآیند بر اساس قانون آغاز می‌گردد. اما گزیر مرحله قبل از این وضعیت است؛ زمانی که هنوز فرصت چاره‌جویی، ایجاد نظم و اصلاح ساختار وجود دارد. اگر این چاره‌اندیشی موفق باشد، بنگاه به مسیر فعالیت بازمی‌گردد و اگر نباشد، تصمیم انحلال اتخاذ و به مجمع پیشنهاد می‌شود.

صادقیان ناترازی‌های بانکی را مسئله‌ای دانست که «این روزها همه علاقه‌مند به ذکر نامش هستند»، اما تأکید کرد که حل آن بدون نقش‌آفرینی حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان امکان‌پذیر نیست.