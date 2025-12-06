به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن «روز حسابدار»، این مناسبت بهعنوان فرصت دوبارهای برای تجلیل از تلاشهای حسابداران، حسابرسان و فعالان حرفه حسابداری گرامی داشته میشود؛ حرفهای که ستون اصلی شفافیت مالی، سلامت چرخه تصمیمسازی اقتصادی و پایهگذار اعتماد عمومی در نظام مالی کشور بهشمار میرود. نقش این جامعه حرفهای در تولید اطلاعات قابل اتکا، صورتبندی درست واقعیتهای مالی و فراهمسازی امکان قضاوت اقتصادی صحیح، بهویژه در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، بیش از گذشته هویداست.
در پاسخ به این پرسش که «نقش حسابداری در حکمرانی مالی چیست؟» باید گفت: حسابداران و حسابرسان، بازوی اصلی کنترل داخلی و رصد جریانهای مالیاند؛ حرفهای که با مراقبت دائمی از انحرافات، تقویت انضباط در بنگاهها و پیشگیری از خطاهای ساختاری، نقشی تعیینکننده در مبارزه با فساد اقتصادی و ساماندهی رفتار مالی سازمانها ایفا میکند.
اهمیت این نقش در ارتقای کارایی نظام بانکی، سلامت تراکنشهای مالی، کاهش ریسکهای تجاری و تقویت پایههای اعتماد در اقتصاد، باعث شده نقش حسابداری نهتنها یک وظیفه تخصصی، بلکه یک خدمت ملی تلقی شود.
حسابداران، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در شرکتها و سازمانهای اقتصادی، یکی از تاثیرگذارترین نهادهای حرفهای در اعتلای بورس و بازار سرمایه محسوب میشوند؛ چراکه بدون صورتهای مالی شفاف، راستیآزماییشده و قابل تحلیل، هیچ بازاری توان رشد پایدار ندارد. امید میرود این حرفه بیشازپیش به جایگاه شایسته خود برسد و در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی، متناسب با اهمیت واقعی آن مورد توجه قرار گیرد؛ جامعهای که ارزش کارشان، ستون اعتماد، انضباط و توسعه اقتصادی است و سزاوار بالاترین سطح تقدیر و تجلیل.
نظر شما