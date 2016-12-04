۱۶ آذر روز ایستادگی دانشجویان در مقابل استعمار غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، عنوان کرد: ۱۶ آذر نماد ایستادگی جوانان ایران در مقابل استکبار و استعمار غرب است و نشان از آن دارد که دانشجویان میهن اسلامی با هوشیاری کامل آماده مقابله با هرگونه نفوذ از سوی دشمنان انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: روز دانشجو یکی از مقاطع مهم جنبش دانشجویی و نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های سیاسی دانشجویان علیه استبداد است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم تداوم فعالیت های دانشجویان در عرصه های مختلف فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی، بیان داشت: رخداد ۱۶ آذر نشان داد که دانشجویان می توانند با کنکاش و ورود به مسائل و رخدادهای پیرامون خود، جریان ساز شده و مسیر درست حرکت را به سایر جامعه نشان دهند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تشکل های مختلف دانشجویی یکی از ابزارهای مهم قشر دانشجویان در جهت بیان حقایق، کاستی ها و انتظارات جامعه هستند که با بهره گیری مناسب از این ظرفیت، می توان به رفع نقاط ضعف موجود کمک کرد.

اکرمی پاسخگویی مدیران و مجموعه حاکمیت را مهم دانست و افزود: پاسخگویی به مسائل و مطالب مطرح شده از سوی تشکل های دانشجویی می تواند به رضایت و پویایی اینگونه تشکل ها کمک کند.

معاون استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو گفت: مجموعه مدیران و مسئولان دانشگاهی، برپایی مراسمات روز دانشجو را به دانشجویان واگذار کنند و حمایت لازم را از دانشجویان به منظور برگزاری باشکوه روز دانشجو داشته باشند.