  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

۱۶ آذر فرصتی برای احیای رسالت اجتماعی دانشگاهیان نسبت به کشور است

۱۶ آذر فرصتی برای احیای رسالت اجتماعی دانشگاهیان نسبت به کشور است

رئیس دانشگاه تهران در پیامی به مناسبت روز دانشجو نوشت: یادبود ۱۶ آذر، فرصتی برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد حسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

۱۶ آذرماه، روز دانشجو، جلوه‌ای از مسئولیت‌شناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور هویت اصیل جریان دانشجویی ایران در دفاع از آرمان‌های دینی و ملی نظیر استقلال، آزادی، عدالت، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی است. جریان اصیل دانشجویی ایران، در طول هفت دهه حیات خود، همواره پیشگام دفاع از ارزش‌ها و اصول درست بوده و نقش محوری در تحولات تاریخ معاصر داشته و فراتر ازقلمرو ملی، الهام‌بخش جنبش‌های دانشجویی آزادی‌بخش و آزادی‌خواه منطقه‌ای و جهانی نیز بوده است. در طول این دوران، پویایی و حیات دانشگاه و جامعه نیز، به پرسشگری، مسئولیت‌شناسی و کنشگری دانشجو در تمام ساحت‌ها به ویژه در ساحت توسعه و آبادانی کشور وابسته بوده است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت و همبستگی است. اهتمام به حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی، ایجاد امید و انگیزه برای تلاش بیشتر و بکارگیری سرمایه‌های انسانی برای فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سمت رشد و توسعه کشور، ضروری است. دانشگاهیان گرامی به ویژه دانشجویان عزیز، با سرلوحه قراردادن آرمان‌های اسلامی و ملی، درک ضرورت‌های جامعه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اندیشه‌های نو و خلاق، نقش و رسالت بسیار مهمی در این زمینه دارند.

یادبود ۱۶ آذرماه، فرصتی بسیار ارزشمند برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور است. یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، باید همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد تا ضمن حفظ ارزش‌های دینی و ملی، برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بکوشند.

در پایان ضمن نثار سلام و درود خالصانه خود به ارواح پاک تمام شهدای راه حق و حقیقت، به‌ویژه شهدای دانشجو و به خصوص سه دانشجوی شهید والامقام دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، این مناسبت مهم و تاریخی را گرامی داشته و به همه دانشجویان عزیز، روز دانشجو را تبریک می‌گویم و توفیق همگان را در عرصه علم و دانش، پرسشگری آگاهانه و مبارزه در راه حقیقت‌طلبی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد حسین امید
رئیس دانشگاه تهران

کد خبر 6680400
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها