۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

ریابکوف: شانه به شانه کنار ونزوئلا ایستاده‌ایم

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: شانه به شانه کنار ونزوئلا ایستاده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو از واشنگتن می‌خواهد تا از تشدید تنش‌ها در ارتباط با ونزوئلا خودداری کند.

معاون وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: شانه به شانه کنار ونزوئلا ایستاده‌ایم.

وی در ادامه حمایت خود را از رهبری ونزوئلا نشان داد و از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خواست تا از تشدید تنش‌هایی که می‌تواند منجر به درگیری آشکار شود، خودداری کند.

به گفته سرگئی ریابکوف، وضعیت فعلی ونزوئلا نگرانی جدی در مسکو ایجاد کرده است.

