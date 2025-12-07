واشنگتن پست: ادعای ترامپ علیه ونزوئلا صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که با وجود تهدیدات ترامپ درباره ضرورت انجام حملات نظامی علیه ونزوئلا، انتقال مواد مخدر از این کشور به آمریکا بسیار کم است.

در این گزارش آمده است، بخش بسیار کوچکی از مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا منتقل می‌شود و اکثر این محموله‌ها از مناطق دیگر انتقال پیدا می‌کنند.

این در حالی است که ترامپ به تازگی وعده انجام عملیات زمینی مانند عملیات دریایی علیه ونزوئلا را داده است.

وزارت خارجه این کشور نیز از شهروندان خود خواسته بود فوراً ونزوئلا را ترک کنند.

ترامپ با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دنبال مداخله نظامی علیه حاکمان ونزوئلا است.