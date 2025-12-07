  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

واشنگتن پست: ادعای ترامپ علیه ونزوئلا صحت ندارد

واشنگتن پست: ادعای ترامپ علیه ونزوئلا صحت ندارد

روزنامه واشنگتن پست اعتراف کرد که ادعاهای ترامپ درباره قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که با وجود تهدیدات ترامپ درباره ضرورت انجام حملات نظامی علیه ونزوئلا، انتقال مواد مخدر از این کشور به آمریکا بسیار کم است.

در این گزارش آمده است، بخش بسیار کوچکی از مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا منتقل می‌شود و اکثر این محموله‌ها از مناطق دیگر انتقال پیدا می‌کنند.

این در حالی است که ترامپ به تازگی وعده انجام عملیات زمینی مانند عملیات دریایی علیه ونزوئلا را داده است.

وزارت خارجه این کشور نیز از شهروندان خود خواسته بود فوراً ونزوئلا را ترک کنند.

ترامپ با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دنبال مداخله نظامی علیه حاکمان ونزوئلا است.

کد خبر 6680410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها