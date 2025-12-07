واکنش وزیر دفاع ونزوئلا به تهدیدات ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر دفاع ونزوئلا در سخنان امروز خود تاکید کرد: از کشورمان در هر زمان و در هر مکان برای محافظت از حاکمیت و اتحاد آن دفاع میکنیم.
وی اضافه کرد: دکترین نظامی ونزوئلا هرگز دیکتههای خارجی یا تهدیدات علیه کرامت کشور را نخواهد پذیرفت. نظامیان در یک صف پشت رهبران سیاسی کشور ایستادهاند.
شب گذشته نیز نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد: ونزوئلا تنها نیست و هیچ قدرت امپراتوری قادر نخواهد بود صدای ما را خاموش کند.
مادورو همچنین گفت: دیدن اتحاد ملتهای جهان در حمایت از مردم ونزوئلا در جریان روز جهانی همبستگی با ما در برابر تجاوزات آمریکا، اقدامی عالی است.
این سخنان ساعاتی پس از آن گفته میشود که دهها نفر از مردم آمریکا شنبه شب مقابل کاخ سفید در محکومیت احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا دست به اعتراض زدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در تازهترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی علیه قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.
