درخواست آمریکا از شهروندانش برای ترک فوری ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیهای هشدار “سطح بالای” خود را به شهروندانش درباره سفر به ونزوئلا تجدید و از آنها خواست که “فورا” این کشور را ترک کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور تمام کارکنان هیئت دیپلماتیک خود را در سال ۲۰۱۹ از کاراکاس خارج کرده است که این امر ارائه خدمات کنسولی – چه اضطراری و چه روتین – را برای شهروندان آمریکایی در داخل ونزوئلا ناممکن میسازد.
در این بیانیه آمده است: کسانی که تصمیم به ماندن در ونزوئلا میگیرند، با سطوح بالایی از خطرات از جمله “بازداشت خودسرانه، شکنجه در دوران بازداشت، تهدیدات تروریستی، خطر آدمربایی و همچنین ناآرامیهای داخلی روبرو هستند.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در تازهترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.
نظر شما