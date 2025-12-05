  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۴:۳۷

درخواست آمریکا از شهروندانش برای ترک فوری ونزوئلا

درخواست آمریکا از شهروندانش برای ترک فوری ونزوئلا

وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح چهارم، از شهروندانش خواست “فورا” ونزوئلا را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای هشدار “سطح بالای” خود را به شهروندانش درباره سفر به ونزوئلا تجدید و از آنها خواست که “فورا” این کشور را ترک کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور تمام کارکنان هیئت دیپلماتیک خود را در سال ۲۰۱۹ از کاراکاس خارج کرده است که این امر ارائه خدمات کنسولی – چه اضطراری و چه روتین – را برای شهروندان آمریکایی در داخل ونزوئلا ناممکن می‌سازد.

در این بیانیه آمده است: کسانی که تصمیم به ماندن در ونزوئلا می‌گیرند، با سطوح بالایی از خطرات از جمله “بازداشت خودسرانه، شکنجه در دوران بازداشت، تهدیدات تروریستی، خطر آدم‌ربایی و همچنین ناآرامی‌های داخلی روبرو هستند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.

کد خبر 6678302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 16
      پاسخ
      تو چکاره ای که میخوای ...در کشورها دخالت کنی ..‌سگ زرد ...ان شا .... با وقاق ملی و انسجام داخلی .. بتوانیم. پیروز شویم ..
    • سعید‌آریایی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 15
      پاسخ
      اگربا‌موادمخدرمیخواهی‌مبارزه‌کنی‌برو‌ مرزهای‌زمینی‌خودراکه‌بستی‌ازهمانجا‌کنترل‌کن. بوی‌نفت‌ونزوئلا‌باعث‌شده‌دروغ‌های‌شاخ‌داری‌بگی‌ که‌حتی‌یک‌بچه‌۴ساله‌هم‌باور‌نمی‌کند،استارت‌ بی اعتمادی‌در‌درون‌آمریکا‌آغاز‌شده‌.ووآینده‌سیاسی‌ آمریکا‌ازجهت‌مردم‌آمریکا‌دچارتزل‌زل‌خواهد‌شد
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      7 14
      پاسخ
      به نام ویاد خدا به نظر میاد که قلدر مآبانه آمریکا به پایان رسیده و فکر می‌کنم هر جا حمله کند شاخشو می‌شکنند ونزوئلا کشوری است که سالهاست با روسیه و ایران و چین روابط خوبی داشته واین کشورها منافع بسیار در آن کشور دارند واحتمالا موشکهای فراوانی از اینها گرفته وشاید این حمله باعث غرق شدن ناوها باشد و باعث خطراتی بسيار آمریکا به وجود بیاد
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 4
      پاسخ
      امریکا در ونزوئلا هیچ غلطی نمی تواند بکند شاید با های برد بخواهد پالایشگاه را آشغال بکند ولی با مقاومت مردم روبرو خواهد شد
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جنگ این قاتل قمارباز جنایتکار فقط برا امتیاز هست،،اگر وارد آمریکا لاتین بشه،روز مرگ ترامپ و دولتش هست،،هم داخل آمریکا، هم ارتش پوشالی ترویست اون،که شبانه مثل حرامی ها ب زنوبچو ققط حمله میکنن،اگر جنگ شد،جنگ نمیشه،بشه آمریکا بهم ریخته،،ترامپ جایگاهی ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها