۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

تهدیدات ترامپ درباره عملیات زمینی علیه «قاچاق مواد مخدر»

رئیس جمهور آمریکا از عملیات زمینی علیه به اصطلاح قاچاق مواد مخدر مانند آنچه که این کشور در دریا انجام داده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مراسم در مرکز کندی گفت: ما همان عملیاتی را که علیه قاچاق مواد مخدر در دریا آغاز کردیم در زمین نیز آغاز می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ما همه چیز را درباره آنها می‌دانیم. می‌دانیم که کجا زندگی می‌کنند.

ترامپ مدعی شد که میزان قاچاق مواد مخدر به آمریکا از راه دریا به میزان ۹۴ درصد کاهش پیدا کرده است و ادامه داد: می‌خواهیم آن شش درصد باقی مانده را نیز پیدا کنم.

آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر چند حمله در دریای کارائیب انجام داده و در حال تهدید ونزوئلا است.

از سپتامبر گذشته تاکنون نیروهای آمریکایی دست به غرق کردن دست کم ۲۰ قایق در منطقه و قربانی کردن ۸۰ نفر زده‌اند.

