به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در مراسم روز دانشجو، که امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در دانشگاه شاهد برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به‌ویژه ۵ هزار شهید دانشجو، گفت: دانشجویان دانشگاه شاهد افتخار ما هستند. در جلسه هیئت دولت قرار شد هر عضو هیئت دولت به مناسبت روز دانشجو در دانشگاهی حضور پیدا کنند، داوطلب شدم تا در دانشگاه شاهد و جمع دانشجویان این دانشگاه حضور پیدا کنم.

وی با اشاره به ۱۱ شهید دانشجوی جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۲ پیکر هنوز شناسایی نشده است. پیکر شهیده مرضیه عسگری، فوق تخصص نوزادان و پیکر دانشجوی نخبه شهیده یاسمین باکویی هنوز پیدا و شناسایی نشده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، شهیده یاسمین باکویی و شهیده پرنیا عباسی، شاعره دانشجو که در جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست به شهادت رسیدند، گفت: یاد و خاطر شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر دیدار دانشجویان با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: دکتر رسولی پدر شهیده دکتر زهره رسولی، پدربزرگ شهیده ۲ ماهه رایان قاسمیان و کودک مجروح کیان قاسمیان در دانشگاه شاهد هیئت علمی هستند.

اوحدی با اشاره به افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، گفت: تلاش می‌کنیم تا مدیریت و مسئولیت این برج علم و فناوری با دانشگاه شاهد باشد. نماینده‌ای از دانشگاه شاهد عضو صندوق علم و فناوری باشد تا از ظرفیت علمی این دانشگاه بهره برد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات صنفی دانشجویان دانشگاه شاهد، گفت: خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد پس از مقاوم‌سازی ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خیابان طالقانی در اختیار دانشجویان دختر این دانشگاه قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ساخت و بهره‌برداری یادمان شهدای گمنام دانشگاه شاهد و دانشکده پزشکی این دانشگاه، گفت: ظرفیت‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بنیاد مستضعفان واگذار شده است اما پروژه‌های تحقیقاتی بنیاد را مصوب کردیم که به دانشگاه شاهد واگذار شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دانشجوی شهید مهدی رجب‌بیگی که در رژیم طاغوت توسط منافقین به شهادت رسید، گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که بالاترین انسان‌ها در مقام ارزش‌گذاری، انسان‌هایی هستند که دارای علم بیشتر باشند و شما دانشجویان نقش مهمی در جایگاه‌های علمی دارید.

در این مراسم معصومه آباد، مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشت و دانشجویان به بیان نظرات و پیشنهادات خود در حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداختند.