به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید خرمدل در همایش «نقش عشایر استان بوشهر در تولید امنیت، توسعه فرهنگی، صلح و سازش» با اشاره به بنیان‌های انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی سه رکن اصلی دارد: رهبری، مردم و ایمان. در میان این ارکان، مهم‌ترین عنصر، حضور مردم است. مردم بودند که انقلاب را به پیروزی رساندند و همان مردم انقلاب را حفظ کردند.

وی افزود: اگر همراهی مردم نبود، هیچ طوفان سیاسی یا نظامی آرام نمی‌گرفت. حضور مردم، سرمایه‌ای است که انقلاب را در مقابل تمام تهدیدها بیمه کرده است. جنگ ۱۲ روزه و نقش تعیین‌کننده مردم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تلاش دشمنان برای فشار بر انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبری و حضور مردم بود که موجب شد جنگ ۱۲ روزه به نفع اسلام پایان یابد، مردم با ایستادگی خود آرزوها و برنامه‌های آمریکا را نقش بر آب کردند و اجازه ندادند دشمنان کوچک‌ترین دستاوردی به‌دست آورند.

سردار خرم دل ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد داشتند جنگ طولانی شود تا انقلاب ایران را خسته و فرسوده کنند، اما مردم با بصیرت و پایداری خود این نقشه را ناکام گذاشتند.

ویژگی‌های منحصر به‌فرد انقلاب اسلامی

وی در ادامه با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با بسیاری از انقلاب‌های جهان تفاوت دارد، گفت: تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها در این است که مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند. انقلاب ما یک انقلاب ظلم‌ستیز و استقلال‌طلب است و همین روحیه، آن را در برابر توطئه‌ها مقاوم کرده است.

سردار خرم‌دل حضور مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مهم‌ترین عامل پایداری نظام دانست و تصریح کرد: هر جا مردم وارد میدان شدند، بن‌بست‌ها شکسته شد. دشمن نیز همین را فهمیده و امروز بیش از هر زمان دیگر از حضور مردم بیم دارد.

عشایر؛ پیشگامان استقلال و غیرت ملی

خرم‌دل به نقش تاریخی عشایر اشاره کرد و گفت: عشایر از گذشته تاکنون نماد غیرت، مردانگی و استقلال بوده‌اند. آنها هیچ‌گاه زیر بار ظلم و ستم نرفته‌اند و در بزنگاه‌های حساس، همواره در کنار انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

وی افزود: جامعه عشایری در تأمین امنیت، حفظ مرزها، فرهنگ‌سازی و صلح‌آفرینی نقشی مؤثر دارد. امروز نیز عشایر همچون گذشته پشتیبان انقلاب و مدافع ارزش‌های اسلامی هستند.