به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان اظهار کرد: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با وحدت و انسجام خود باعث بر باد رفتن نقشه‌های دشمنان شدند.

وی جنگ ۱۲ روزه را نماد ایثار، مقاومت و وحدت دانست و بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه حضور با بصیرت و میدان‌داری مردم، بسیجیان، گروه‌ها و احزاب، رزمندگان و اهل تسنن برای دشمنان خارج تصور بود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر این جنگ را درسی از عزت و استقلال برای نسل امروز و فردا دانست و اضافه کرد: مردم و رزمندگان در آن ایام سخت با ایمان و غیرت مثال‌زدنی، از وجب به وجب خاک میهن دفاع کردند.

برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان

وی رمز پیروزی در آن ایام سرنوشت‌ساز را حمایت گسترده مردم از رزمندگان دانست و ادامه داد: مردم پشتوانه واقعی نیروهای مقاومت بودند و این همبستگی و روحیه ایثارگرانه، الگویی ماندگار از وحدت ملی در تاریخ ایران اسلامی است.

سردار خرمدل با بیان اینکه یاد شهدا چراغ راه نسل‌های آینده است افزود: کنگره شهدای زن مقاومت در سال جاری و سومین کنگره ملی شهدای استان سال آینده در شهر بوشهر و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.