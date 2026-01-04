به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقریشکیب صبح یکشنبه با اشاره به وضعیت جوی استان همدان، اظهار کرد: از شب گذشته و طی امروز شنبه سیزدهم دیماه، بارش باران و برف در بخشهایی از استان همدان گزارش شده است.
وی افزود: بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه سرکان – تویسرکان با ۱۰ میلیمتر بوده و پس از آن پیرملو و لَلِک اسدآباد هر کدام ۶ میلیمتر و «سَمی همدان» نیز ۶ میلیمتر بارش را ثبت کردهاند.
کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه در ایستگاه دانشگاه بوعلی سینا همدان ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، گفت: بیشترین بارش سطح شهر همدان نیز مربوط به همین ایستگاه بوده و در سایر نقاط استان، میزان بارش کمتر از این مقادیر گزارش شده است.
باقریشکیب تصریح کرد: با عبور سامانه بارشی از استان بهتدریج از اواسط امروز، شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود؛ بهطوری که برای صبح فردا کاهش قابل توجه دما پیشبینی میشود و دمای هوا در برخی نقاط استان، بهویژه نیمه شمالی، به حدود ۸ تا ۱۰ درجه زیر صفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: از فردا تا روز سهشنبه با توجه به سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلایندهها در برخی مناطق استان و بهویژه شهرهای بزرگ و صنعتی دور از انتظار نیست و برای ساعاتی شرایط ناسالم برای گروههای حساس پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به دماهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، عنوان کرد: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان صفر و ۹ درجه سانتیگراد گزارش شده و شیرینسو با دمای منفی ۲ درجه سردترین و قهاوند با ۱۱ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان بودهاند.
باقریشکیب در پایان خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در روز گذشته در قهاوند به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید و در شهر همدان نیز بیشینه سرعت باد ۶۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
