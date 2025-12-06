هشدار عفو بین الملل درباره اوضاع غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بینالملل، در گفتوگو با تلویزیون العربی، امروز شنبه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت غزه، اعلام کرد که نسلکشی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
او تاکید کرد که جامعه بینالمللی از پاسخگو کردن اسرائیل فاصله گرفته و دیگر بر وضعیت غزه تمرکز ندارد.
این در حالی است که به گفته وی، نرخ سوءتغذیه در میان کودکان نوار غزه همچنان بالاست و شرایط انسانی وخیم گزارش میشود.
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه سخنان خود، خواستار طرح پروندههای جدیدی در دیوان کیفری بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی شد تا عدالت در قبال جنایات احتمالی در غزه اجرا شود.
این در حالی است که در حملات رژیم صهیونیستی به محله الزیتون واقع در شهر غزه، ۲ غیر نظامی به شهادت رسیدند.
از صبح امروز در مجموع پنج نفر در حملات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف غزه شهید شدهاند.
