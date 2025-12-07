  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

موافقت مشروط جنبش حماس با حضور نیروی بین المللی در نوار غزه

سخنگوی حماس ضمن اعلام آمادگی برای آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس تأکید کرد که این جنبش با حضور نیروی بین المللی در نوار غزه مشروط به اینکه نقش آن محافظت از غیرنظامیان باشد، هیچ مخالفتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت: ما بر پایبندی کامل خود به اجرای مرحله اول توافق شرم الشیخ درباره آتش‌بس در نوار غزه، علیرغم نقض آن از سوی رژیم صهیونیستی، تأکید و آمادگی خود را برای آغاز مرحله دوم اعلام می‌کنیم.

«حازم قاسم» همچنین تأکید کرد: ما هیچ مخالفتی با تشکیل نیروی بین‌المللی در نوار غزه نداریم، مشروط به اینکه نقش آن محافظت از غیرنظامیان در برابر حملات اشغالگران و تضمین ثبات در نوار غزه باشد.

باید اشاره کرد که استقرار نیروی بین‌المللی در نوار غزه، با طرحی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آغاز شد که اکنون با تأیید شورای امنیت سازمان ملل در حال اجراست.

ترامپ مدعی شد که هدف اصلی او از پیشنهاد تشکیل این نیرو در غزه، جلوگیری از وقوع جنگ مجدد در اراضی اشغالی و خلع سلاح مقاومت است.

این تحولات و ادعاها در حالی است که ملت و مقاومت فلسطین همیشه تأکید کرده اند که تصمیم گیری درباره مرحله آتی در نوار غزه باید به عهده خود فلسطینی ها باشد.

