به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، شرکت حمل و نقل هوایی آلمانی لوفت‌هانزا اعلام کرد که حمل و نقل کالاها و تجهیزات نظامی و امنیتی به و از اراضی اشغالی فلسطین را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

سخنگوی شرکت لوفت‌هانزا کارگو در بیانیه‌ای تصریح کرد: لوفت‌هانزا کارگو کاملاً از تمام قوانین و مقررات مربوطه پیروی می‌کند. به دلیل دستور کنترل صادرات انگلیس و تحریم‌های مربوطه (علیه اشغالگران صهیونیست) حمل و نقل تجهیزات و قطعات نظامی به و از تل‌آویو، صرف نظر از مسیر، در حال حاضر برای لوفت‌هانزا کارگو امکان‌پذیر نیست.