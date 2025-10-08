محمودی: باید در هر مدرسه یک ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، ظهر چهارشنبه، در همایش هم‌اندیشی برنامه‌ریزی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور مدیران مدارس ورامین که در کانون هدایت این شهرستان برگزار شد، گفت: امسال بزرگداشت ۱۳ آبان از اهمیت دوچندانی برخوردار است و تقارن آن با روز شهادت حضرت زهرا(س) فرصت ارزشمندی برای روشنگری و بصیرت‌افزایی در میان جوانان و دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه اظهار داشت: بزرگداشت امسال ۱۳ آبان به معنای واقعی با سال‌های گذشته متفاوت است و باید از ظرفیت‌های مردمی و دانش‌آموزی بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به اوضاع بین‌المللی و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: ذهن دانش‌آموزان، جوانان و نوجوانان امروز آماده پذیرش حقیقت است و باید از این شرایط برای انتقال ارزش‌ها و افتخارات ملت ایران استفاده کنیم. در این نبرد، ملت ایران در میدان مبارزه با دو قدرت استکباری یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی سربلند بیرون آمد.

محمودی تأکید کرد: ۱۳ آبان بهترین فرصت برای تبیین جنایات آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و لازم است برنامه‌های این روز به‌صورت هدفمند و تأثیرگذار برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: این عملیات، علیرغم جوسازی رسانه‌ای غرب، به نفع جبهه مقاومت تمام شد و مظلومیت و در عین حال اقتدار ملت فلسطین را به جهان نشان داد.

وی با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان اظهار داشت: باید در هر مدرسه یک ستاد بزرگداشت تشکیل شود و کارها به خود دانش‌آموزان سپرده شود تا نشاط، خلاقیت و مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌ها تقویت گردد.

محمودی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز، راه‌اندازی کاروان مقاومت و استکبارستیزی، نواخته شدن زنگ استکبارستیزی و نشست‌های تبیینی در مدارس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام منتهی به ۱۳ آبان است.

رئیس ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان استان تهران در پایان با اشاره به تقارن یوم‌الله ۱۳ آبان با روز شهادت حضرت زهرا(س) گفت: دشمن امروز با تمام توان عفت و حجاب بانوان را هدف گرفته است و این هم‌زمانی، فرصتی بی‌نظیر برای تبیین سبک زندگی فاطمی و تقویت جبهه فرهنگی جامعه است.