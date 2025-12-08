سایت بلژیکی: مسیرمان برای صعود از مرحله گروهی هموار است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به ترتیب باید رو در روی تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر برود و شاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند که بتوانند برای اولین بار از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کنند.

سایت «voetbalkrant» بلژیک در رابطه با تیم ملی این کشور نوشت: شیاطین سرخ (لقب تیم ملی فوتبال بلژیک)، کار خود را از ۱۵ ژوئن سال آینده (۲۰۲۶) در شهر سیاتل آغاز می‌کنند. دیدار افتتاحیه این تیم مقابل مصر برگزار می‌شود و سوت شروع بازی ساعت ۲۱ به وقت بلژیک به صدا درخواهد آمد. ۶ روز بعد، دومین بازی مرحله گروهی انجام می‌شود؛ جایی که بلژیکی‌ها روز ۲۱ ژوئن در شهر لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی ایران می‌روند. این مسابقه نیز رأس ساعت ۲۱ به وقت بلژیک آغاز خواهد شد.

آخرین دیدار مرحله گروهی بلژیک روز ۲۷ ژوئن در شهر ونکوور کانادا برگزار می‌شود. شاگردان بلژیک در این مسابقه مقابل نیوزیلند قرار می‌گیرند و بازی از ساعت ۵ صبح به وقت بلژیک آغاز خواهد شد؛ زمانی زودهنگام که به دلیل اختلاف ساعت با ساحل غربی آمریکا تعیین شده و شاید برای هواداران بلژیکی چندان خوشایند نباشد.

مسیر هموار شیاطین سرخ

با این حال، مسیر صعود برای بلژیک کاملاً هموار به نظر می‌رسد. در صورت صدرنشینی این تیم در گروه، بلژیکی‌ها در همان منطقه از رقابت‌ها باقی خواهند ماند و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، روز اول ژوئیه در سیاتل به مصاف یکی از تیم‌های سوم سایر گروه‌ها می‌روند. این دیدار قرار است ساعت ۲۲ به وقت بلژیک برگزار شود.

این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای هواداران بلژیکی باشد. در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز احتمال رویارویی با تیم صدرنشین گروه D وجود دارد؛ گروهی که تیم‌های آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و احتمالاً ترکیه (یا اسلواکی، کوزوو یا رومانی) در آن حضور دارند.

در صورت صدرنشینی در گروه، بلژیک ممکن است دو بازی دیگر هم در سیاتل باقی بماند؛ موضوعی که با توجه به استقرار کمپ اصلی این تیم در آمریکا، یک امتیاز مثبت به شمار می‌رود. در نهایت، در صورت صعود تا مرحله یک‌چهارم نهایی بلژیکی‌ها روز ۱۰ ژوئیه در شهر اینگل‌وود و از ساعت ۲۱ به وقت بلژیک احتمالاً به مصاف اسپانیا خواهند رفت.