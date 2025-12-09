به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ با فرمت ۴۸ تیمی، گسترده‌ترین دوره تاریخ این مسابقات را رقم می‌زند تا فرصت نمایش استعدادهای بیشتر و سبک‌های مختلف فوتبال از قاره‌های مختلف فراهم می‌کند. گروه G با حضور ایران، مصر، بلژیک و نیوزیلند، نمونه‌ای کامل از تنوع تاکتیکی و رقابت نفس‌گیر است.

ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی و بازیکنانی مانند مهدی طارمی و سردار آزمون، مصر با نسل طلایی و ستاره‌هایی چون محمد صلاح، بلژیک با فوتبال مدرن اروپایی و نیوزیلند با سبک پرتلاش خود، وعده بازی‌های جذاب و غیرقابل‌پیش‌بینی را می‌دهند.

اسماعیل محمود، خبرنگار ارشد فوتبال و تحلیل‌گر سایت WINWIN در گفتگو با خبرنگار مهر، با شناخت عمیق از فوتبال ایران و مصر، به بررسی وضعیت این گروه، نقاط قوت و ضعف تیم‌ها و چشم‌انداز رقابت‌ها پرداخته است.

گروهی که برنده از پیش تعیین‌شده ندارد

محمود در ابتدا گروه G را یکی از گروه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی جام جهانی توصیف می‌کند؛ گروهی که به اعتقاد او «هیچ‌کس نمی‌تواند برنده‌های آن را از قبل مشخص کند».

خبرنگار ارشد فوتبال کشور مصر گفت: فکر می‌کنم بازی‌های بسیار جذابی را در جام جهانی شاهد خواهیم بود. گروه G دقیقاً همان گروهی است که تکلیفش فقط داخل زمین مشخص می‌شود.»

به اعتقاد او، فرمت جدید جام جهانی با حضور ۴۸ تیم نه‌تنها شکل مسابقات را هیجان‌انگیزتر کرده، بلکه فرصت دیده‌شدن استعدادهای جدید را در سراسر جهان فراهم می‌آورد.

فرصت‌سازی برای فوتبال جهان

این خبرنگار مصری تأکید می‌کند که افزایش تعداد تیم‌ها در جام جهانی بخشی از مسیر توسعه فوتبال است. محمود یادآور شد: فوتبال نیازمند گسترش و توسعه است. اگر در آفریقا تعداد سهمیه‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد، شاید بسیاری از استعدادها هرگز دیده نمی‌شدند. چنین شیوه‌ای از گستردگی تیم‌ها، رقابت‌ها را متنوع‌تر و جذاب‌تر می‌کند و به تیم‌های بیشتری اجازه می‌دهد مسیر رشد و تجربه‌اندوزی را طی کنند.

چهار قاره، چهار سبک فوتبال

محمود به ترکیب ویژه گروه G اشاره کرده و آن را «نمایشگاهی از چهار سبک متفاوت» دانست که فوتبال فیزیکی آفریقا (مصر) ، فوتبال ساختارمند اروپا (بلژیک)، بازی سخت و پرتلاش آسیا (ایران) و شرایط فردی بازیکنان سرعتی اقیانوسیه (نیوزیلند) اشاره کرد و یادآور شد: چهار قاره در این گروه حضور دارند؛ این یعنی برخورد چهار فرهنگ و چهار نگرش کاملاً متفاوت فوتبالی. این تنوع باعث می‌شود کیفیت فنی گروه G یکی از بالاترین‌های تورنمنت باشد.

هیجان مصری‌ها از تقابل با ایران، بلژیک و نیوزیلند

محمود در خصوص حال و هوای فوتبال‌دوستان مصری پس از تعیین رقیبان این تیم در مرحله گروهی تصریح کرد: تمام مصر از بازی با ایران، بلژیک و نیوزیلند خوشحال است. برای ما مهم است ببینیم نسلی که ستاره‌هایی مثل محمد صلاح و عمر مرموش دارد، چه خواهد کرد.

او ضرب المثل جالبی در خصوص انتقادات هفته‌های اخیر از نیمکت نشینی‌های متوالی محمد صلاح در لیورپول و کاهش توانایی فردی اش به کار برد و گفت: برای مصری‌ها بحثی درباره جایگاه او وجود ندارد: شیر، حتی وقتی آرام باشد، هنوز شاه است.

ظهور نسل جدید مصر؛ از مرموش تا حمزه عبدالکریم

محمود از نسل جدید فوتبال مصر نیز با امیدواری یاد می‌کند و نام حمزه عبدالکریم ۱۷ ساله را به عنوان پدیده معرفی می‌کند. تحلیلگر فوتبال دنیا تصریح کرد: این بازیکن آینده بزرگی دارد و مطمئن باشید جهان نام او را بیشتر خواهد شنید. در تیم ملی فعلی مصر ترکیب تجربه صلاح و انرژی نسل جدید، مصر را به تیمی غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل کرده است.

بلژیک؛ بهترین تیم گروه از نظر کیفی

او شرایط بلژیک را به عنوان یکی از تیم‌های مطرح گروه G مورد ستایش قرارداد و گفت: باید حقیقت را پذیرفت که بلژیک بهترین تیم گروه است. فوتبال بلژیک طی سال‌های سال بر پایه فلسفه مشخص، آکادمی‌های حرفه‌ای و ساختار تاکتیکی منسجم بنا شده و همین موضوع باعث می‌شود نسبت به سه تیم دیگر از شانس بیشتری برخوردار باشد. بازیکنان این تیم در بهترین باشگاه‌های دنیا بازی می‌کنند که نشان می‌دهد توانمندی‌های فردی بالایی دارند. البته بازی با بلژیک شرایط ویژه خودش را هم ایجاد می‌کند. شما وقتی مقابل چنین تیم قدرتمندی بازی می‌کنید، انگیزه‌تان بیشتر هم می‌شود.

نگاه ویژه به تیم ملی ایران

محمود با تسلط کامل نسبت به وضعیت تاکتیکی و بازی‌های دوستانه یک سال اخیر شاگردان امیر قلعه نویی افزود: ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیاست. سابقه‌ای طولانی و قابل احترام در جام جهانی دارد و هویت فوتبالی‌اش مشخص است. این تیم خیلی زود به جام جهانی صعود کرد. شاید خیلی‌ها به باخت در ضربات پنالتی این تیم مقابل ازبکستان فکر کنند اما وقتی شرایط تیم را می‌سنجید می‌بینید شرایط آنها خیلی خوب بوده است.

ایران و میزبانی لس‌آنجلس

او با آگاهی از تعداد قابل توجه ایرانی‌های مقیم لس آنجلس آمریکا تصریح کرد: راستش را بخواهید خوشحالیم بازی ما در لس‌آنجلس نیست. آنجا ایرانی‌ها بسیار زیادند و حمایت از ایران بسیار پررنگ خواهد بود. بازی‌های ایران مقابل بلژیک و نیوزیلند در لس‌آنجلس یکی از جذاب‌ترین مسابقات مرحله گروهی خواهد بود چون تمام ورزشگاه در اختیار ایران خواهد بود.

ساختار تیمی ایران هماهنگ است

‌ خبرنگار WINWIN ادامه داد: ایران سال‌هاست بازیکنانش کنار هم بازی می‌کنند؛ این هماهنگی برای حریفان مشکل‌ساز است‌.

طارمی بهترین است

محمود راجع به کیفیت بازیکنان ایران گفت: بدون شک در حال حاضر مهدی طارمی بهترین بازیکن این تیم است. البته نفراتی همچون سردار آزمون و سعید عزت اللهی ستون‌های دیگر این تیم هستند. بیرانوند هم یکی از بهترین دروازه‌بان هایی است که در آسیا تجربه بالایی دارد. ایران تیمی با ظرفیت‌های فراوان و اعتمادبه‌نفس بالا است و می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

رؤیای مصر؛ فراتر از صعود

این تحلیلگر درباره نگرش هواداران و کادرفنی تیم ملی مصر گفت: رؤیای مصر فقط صعود از گروه نیست. حضور در جام جهانی خودش یک رویاست و ما برای آن ارزش قائل هستیم. تیم ملی مصر در یکی از بهترین دوران‌های خود قرار دارد و با حمایت گسترده مردم قدم به مسابقات می‌گذارد.

رقابت اصلی میان هر چهار تیم

از نگاه اسماعیل محمود، برتری نسبی بلژیک به معنای از پیش تعیین‌شده بودن نتایج نیست. او درباره بازی‌های گروه G تاکید کرد: رقابت واقعی بین هر چهار تیم است. ایران، مصر، بلژیک و نیوزیلند هرکدام شانس‌هایی دارند و نگرش برابر و رقابتی کلید موفقیت در این گروه است.

۴۸ تیمی شدن جام جهانی؛ جهش بزرگ فوتبال

او در پایان بار دیگر بر اهمیت فرمت جدید تأکید می‌کند: گستردگی مسابقات در سه کشور شاید دیدن همه بازی‌ها را دشوار کند، اما بدون شک یکی از هیجان‌انگیزترین دوره‌های جام جهانی خواهد بود.