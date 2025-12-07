تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ گام تازه دولت برای عدالت در بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی شامگاه یکشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف یکسانسازی مقررات بیمهای، ایجاد عدالت در پرداختها و رفع تبعیضات ناروا، در هیئت دولت به تصویب رسیده است.
صلواتی با اشاره به ابعاد این مصوبه گفت: این لایحه مبتنی بر سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و با هدف ایجاد نظامی فراگیر و کارآمد تهیه شده و وحدت رویه میان بیمهشدگان را تقویت میکند.
وی افزود: براساس این مصوبه، مواردی همچون اضافهکار، برخی پرداختهای رفاهی، فوقالعاده مناطق کمتر برخوردار، بدی آبوهوا، حقالتدریس غیرموظف معلمان و همچنین نوبتکاری، از این پس مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.
به گفته صلواتی، این اقدام موجب اصلاح ساختار پرداختها، افزایش شفافیت و تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: اجرای این لایحه به افزایش میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی کارکنان دولت منجر میشود و سطح مزایا را متناسب با میزان واقعی پرداختها در طول خدمت تنظیم میکند.
وی این تحول را عاملی مهم در جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سالهای آینده و ارتقای توان مالی صندوقها دانست.
صلواتی تأکید کرد: این لایحه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد تدوین و پس از تصویب دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
به گفته وی، این اقدام نشاندهنده توجه جدی دولت به پاسداشت کرامت نیروی انسانی و تقویت ثبات معیشتی کارکنان است.
وی در پایان افزود: با اجرای این لایحه، هماهنگی بیشتری میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار ایجاد میشود و پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی نیز تضمین خواهد شد.
