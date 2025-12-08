احسان مقدسی، معاون خدمات شهری منطقه ۹ تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به آغاز فصل بارندگی از انجام مجموعه‌ای از اقدامات آماده‌سازی در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل بارش، اقدامات و آمادگی منطقه ۹ در قالب تهیه تجهیزات، خرید لوازم و تأمین ادوات لازم انجام شده است. همچنین مجموعه‌ای از طرح‌های عملیاتی برای همکاران در نواحی طراحی شده که در دستور کار آنان قرار گرفته تا برای فصل بارش کاملاً آماده باشند.

وی با بیان اینکه تأمین ماشین‌آلات ویژه مدیریت بارش برف از اولویت‌های اصلی بوده است، افزود: در حوزه خرید تجهیزات و ادوات، قراردادهایی در خصوص خودروهای خاور، گریدر و تیغه برف‌روبی منعقد شده است. همچنین پوشش و البسه پرسنل درگیر عملیات برف‌روبی و دیگر تجهیزات فردی تأمین شده تا نیروها بدون مشکل در شرایط بارش به فعالیت بپردازند.

مقدسی درباره اقدامات روزانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر اظهار داشت: در بخش آمادگی برای فصل بارش، طرح‌های لایروبی روزانه برای پاک‌سازی انهار، جوی‌ها و معابر پیش‌بینی شده که در دو شیفت صبح و عصر اجرا می‌شود. این لایروبی‌ها شامل انهار روباز و رو بسته، باغچه‌ها و مسیرهای آب است و خروجی آن به‌صورت روزانه به حوزه معاونت گزارش می‌شود.

معاون خدمات شهری منطقه ۹ همچنین از اجرای طرح «برگ‌تکانی» در فضای سبز خبر داد و گفت: با توجه به فصل خزان، ابتدا عملیات برگ‌تکانی در حوزه فضای سبز انجام می‌شود و سپس در حوزه خدمات شهری، جمع‌آوری روزانه برگ‌ها از باغچه‌ها، معابر و نهرها در دستور کار قرار دارد. برگ‌ها پس از جمع‌آوری توسط پیمانکار خدمات شهری کیسه‌گیری و جابه‌جا می‌شوند.

وی تأکید کرد: طرح‌هایی که ابتدای صبح طراحی می‌شود، به نواحی ابلاغ شده و به‌صورت روزانه پیگیری می‌شود. خدا را شکر آمادگی کامل را در منطقه ۹ داریم و امیدواریم فصل بارندگی و زمستان را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم و رضایتمندی شهروندان منطقه حاصل شود.

مقدسی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان حوزه خدمات شهری گفت: این توضیحاتی بود که در خدمت شهروندان و رسانه‌ها ارائه شد و امیدواریم همچون سال‌های گذشته، خدمات‌رسانی مطلوبی در فصل بارش داشته باشیم.